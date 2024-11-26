蔡英文頻頻出訪，剛結束在歐洲的訪問，緊接着又到加拿大參加「哈利法克斯國際安全論壇」，而她在會談中語出驚人地說：「他們（美國）應該竭盡所能幫助烏克蘭人。我們（台灣）還有時間。」

台灣到底還有多少時間？眾所周知，特朗普對烏克蘭戰事的態度，就是要迅速終結這場戰爭，避免美國資源持續消耗；而拜登卻趕在最後任期不斷向烏克蘭輸血，並且故意放寬烏克蘭使用美製武器攻擊俄羅斯境內的限制，目的很簡單，就是要製造特朗普更多的麻煩。蔡英文卻在這個時候對美國下起了指導棋，簡直就是刻意在暗算賴清德。

沒有一個美國領導人樂見台灣對他頤指氣使，而早對台灣存有「他們偷了我們的半導體產業」偏見的特朗普，更不可能接受蔡英文的指點江山，更糟糕的是，蔡英文竟自稱台灣還有時間！既然台灣人都認為不緊急，那麼未來對台灣的相關援助肯定大砍不說，武器運交的順位也勢往後順延，反正你自己都說不急，人家又何必幫你着急？

美軍印太司令帕帕羅不久前還在誇言要讓解放軍見識台海的「地獄景象」，最近卻口風大變，不僅坦承不可能光靠無人機遏止解放軍在台海的行動，還警告俄羅斯可能會向北韓與中國輸出潛艦技術，讓美軍水下優勢喪失。更聲稱對烏克蘭的支援，已經危及美軍在印太的彈藥庫存。而美國智庫戰略與國際研究中心（CSIS）兵推更顯示，台海戰事爆發，台灣至少要堅守一個月以上，才有可能獲得美軍增援，這一切豈非都在告訴世人，台灣現在局面的緊迫程度，恐怕遠超世人想像。蔡英文身為前領導人，不思協助兩岸降溫，反倒大言不慚地對外放話；害賴清德事小，害慘了2,300萬台灣人事大，蔡英文就算萬劫不復也承擔不起這個責任。