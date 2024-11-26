昨日講到，日本首相石破茂正積極推動成立「亞洲版北約」的倡議。「正版」北約前秘書長斯托爾滕貝格，過去亦曾推動將北約擴展至亞太區，但只有日本反應較積極，包括美國在內的其他國家都興趣不大。

「亞洲版北約」或「北約亞洲擴展計劃」缺乏支持，原因甚多。其一是歷史問題，根源正是日本在二戰時對區內多國犯下的種種戰爭罪行，而且在戰後未有像德國般深切反省悔過，認真道歉賠償，不時爆出篡改戰爭歷史及歌頌戰犯等醜聞，此外還有一些領土及經濟海域上的爭議。即使南韓、菲律賓等曾被日本侵略佔領國家的領袖願意既往不咎，其國民與政敵也不會輕易遺忘歷史，允許與日本締結正式和緊密的軍事同盟。

其二不論是區內的日、韓、澳洲，還是位處太平洋以至大西洋另一端的美、加及德、法等歐洲國家，都對中國不斷壯大深感威脅，認為應加強外交及軍事合作應對，但同時它們亦不想像對待俄羅斯那樣，與中國完全反面絕交，脫鈎斷鏈。因這會對其本國經濟、貿易以至生活必需品供應等造成打擊。

例如新西蘭近年就改行與中國及美西方左右逢源的政策，削弱了五眼聯盟的互信和效能，某程度上催生了澳、英、美另立AUKUS聯盟。日本曾努力爭取加入並易名為JAUKUS，但美國等擔心會引起其他區內國家憂慮而回絕。

唯一不怕公開得罪中國的，是一窮二白的菲律賓。但一來其實力太弱，只會被盟友利用，而不配與其正式結盟。二來菲國所屬的東盟，向來奉行同時與中美友好路線，近年更愈趨偏向中方之勢。若菲方與美西方及日韓等締結軍事同盟，或難以維持東盟成員國的身份，在經貿以至外交上隨時得不償失。