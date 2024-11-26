菲律賓治安之差聞名遐邇，早前兩名內地醫療器械公司高管受邀赴菲工作，在當地遭綁架撕票，引起廣泛關注。事實上，自1990年代起，菲律賓首都馬尼拉就有「亞洲綁架之都」的稱號，受害者中多達七成都是本地華裔。「買兇殺人」甚至「自主殺人」在菲律賓根本亦等閒事，皆因當地警方貪污成風，有錢幾乎乜都可以擺平，治安壞透。

呢，想不到「買兇殺人」竟然發生在兩大政壇家族，誠咄咄怪事。話說菲律賓副總統、前總統杜特爾特女兒薩拉，佢與總統小馬可斯的惡鬥加劇。薩拉上周召開記者會，表示已僱用殺手，自己一旦遇害，就要小馬可斯及其妻子阿拉內塔，以及小馬可斯表弟、身兼國會眾議院議長的羅穆亞德斯「陪葬」！

堂堂一國副總統竟公然聲稱買兇刺殺總統，更矢言並非講笑。2021年11月，小馬可斯與薩拉結成競選拍檔；2022年5月，小馬可斯與薩拉分別當選菲律賓總統和副總統，然而，兩人很快便因政見不同，尤其南海主權問題等立場起衝突，薩拉較親中，小馬可斯則親美而傾向對中國挑釁，薩拉父親杜特爾特稱小馬可斯為癮君子；薩拉其後辭去教育部長職務，只保留副總統職位，佢強調跟小馬可斯不是朋友，辭職後亦未跟對方交談，可見兩人關係已勢成水火！

面對兩大政治家族惡鬥，菲律賓武裝部隊總參謀長布勞納矢言軍方只忠於憲法，重申菲律賓面臨更大的挑戰，需要國家及軍隊團結，呼籲各方冷靜，並強調菲律賓16萬軍人將保持政治中立。

一個國家的權力中心，分化成兩股勢不兩立的陣營，兼且一方仲要威脅買兇殺人！腐敗至此，小馬可斯自顧不暇，仲在南海掀惡浪，究竟佢想玩邊科？