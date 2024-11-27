娛圈單打：台慶收視破紀錄　囡囡露出有回報

喂，今次真係乜面都賺晒！上周二舉行的《萬千星輝賀台慶》，跨平台直播收視最高達29.5點，即係有192萬觀眾收看，打破近5年最高收視紀錄，同時成為上周收視榜冠軍。見到呢張咁省鏡嘅成績表，唔知一班為反而反嘅網民，會唔會又話篤數造馬呢？

其實，台慶係咪多人睇，睇吓即時網上反應就一清二楚。單係一眾女藝人中門大開、超性感行紅地氈，各大網站爭相報道，網民留言排山倒海，已知反應唔止一般嘅好。之後幾日，由藝人衣着到各表演環節，均持續成為熱話，證明TVB今次真係做番齣好戲！

冇誇張㗎！大家都知，TVB近年不斷被形容為老人台，又被彈製作冇新意，花旦小生個個四、五十路，《獎門人》做足幾十年都仲做緊。仲有呀，黑粉為咗吹奏隔籬台，專登踩低大台，臉書就有唔少呢類反大台群組，造成一股輿論。見到咁嘅情況，資深電視精不無唏噓。畢竟TVB陪住一代又一代人成長，過去真係佳作無數，點諗到今時今日卻被譏為老土！

講句公道話，TVB這些年銳意求變，亦開始力捧新一代藝人接棒，例如周嘉洛、游嘉欣、陳曉華、朱敏瀚、吳偉豪等等，只係穩陣起見，點都要搵番啲有叫座力嘅舊人孭飛。查實TVB不妨進取啲，放膽起用新人。

好啦，講番台慶，今次成績之所以咁標青，本欄就覺得，一眾搏盡露出嘅囡囡功不可沒！好似邵初、馮盈盈嘅中空裝，好唔好睇係一回事，性感吸睛則係鐵一般的事！至於一班小花，個個以賣弄身材為己任，試問隔籬台邊有咁多好嘢睇！