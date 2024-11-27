正論：打擊黑工屢建功　根源還是錢作怪

本港勞動人口下跌，薪酬支出不減反增，由是吸引僱主聘請黑工鋌而走險。入境處昨日在全港各區展開代號「劍魚」反非法勞工行動，合共拘捕10人，包括僱主及僱員。可以看到，入境處打擊黑工不遺餘力，奈何勞工市場的結構性問題無法解決，加上港府對假難民無任歡迎，凡此種種，皆促使香港淪為黑工天堂。

是次行動，入境處共搜查逾15個目標地點，包括火鍋店、酒樓、中介公司、零售商店、雜貨店和工廠大廈。被捕僱員之中，有外傭，有家傭，也有持往來港澳通行證者，部分人士逾期逗留，甚至有人偽造身份證，將外傭身份證偽冒成永久性居民身份證副本。這些黑工從事洗碗、處理食材、樓面、文書聯絡、搬運等工作。

《入境條例》規定，僱主若僱用不可合法受僱的人，而該人是非法入境者、受遣送離境令或遞解離境令規限的人、逾期逗留或被拒入境人士，最高罰款50萬元和監禁10年。此外，任何人違反對其有效的逗留條件，最高罰款5萬元和監禁兩年。任何人向入境處職員作出虛假申述即屬違法，最高罰款15萬元及入獄14年。

從上述刑罰已可見到，不論是充當黑工還是聘請黑工，在本港都屬嚴重刑事罪行。高院亦曾頒布判刑指引，指聘用黑工的僱主必須被判即時入獄，但未有定下量刑起點，以致過往案例大都輕判，例如判囚幾個星期，阻嚇力明顯不足。由此可見，單靠入境處打擊黑工並不實際，司法必須配合予以嚴懲，否則刑罰不痛不癢，只是變相鼓勵犯罪。

撇除法庭輕判不談，黑工之所以禁之不絕，主因還是錢作怪。黑工大多來自較貧窮地區，他們為了賺錢，犯法及保障不足也在所不惜。僱主則貪平和為了節省成本，同樣工種，聘請本地勞工跟聘用黑工，薪金差天共地，也毋須提供保險或強積金。同樣是昨日，深水埗便發生一宗駭人聽聞的「非法處理屍體」案，被捕男女疑將一名猝死男子棄於街頭，而該名死者疑是工程公司聘用的黑工，折射問題猖獗的冰山一角。過去亦曾揭發，有黑工集團由造假證到提供非法宿舍，一條龍引入黑工來港。

至於黑工來港從事的工作，大多是港人不願從事的低技術工作或體力勞動活。港府雖然推出輸入外勞計劃，但各行業配額有限，不少工種依然缺人，單是飲食業便因為人手不足而叫苦連天。與此同時，建造業則指摘外勞搶飯碗，出現本地工人開工不足，發展局9月遂暫停第五輪建造業輸入勞工計劃的申請及審批，但本地工人開工不足依舊，反而造就黑工加入頂爛市。更不必說，港府效法婦人之仁，對假難民來者不拒，他們一張行街紙在手，要麼打黑工，要麼與本地黑幫勾結作奸犯科，搞得香港雞犬不寧。

明乎此，黑工亂象要徹底杜絕並不容易，皆因聘用黑工成本低、代價微，何況本港人口老化加劇，勞動力不足愈演愈烈。除了執法和司法俱要加強打擊、提高判刑阻嚇力，港府更應加大力度引入外勞填補缺口，長遠必須提升本港生育率。