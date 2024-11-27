產評：美早晚打港主意　金融預案須慎思

當香港積極發展東盟及中東等新市場，又全力加強與內地金融互聯互通，那邊廂源自中美博弈即將升級，且戰火朝金融領域蔓延。港府依然故我的「淡定」未見反應，但種種重大不明朗，卻令港人愈感不安，減少投資與消費，增加儲蓄，防患未然。這個局面發展下去，振興經濟之務，只會變得愈來愈難，香港土地與金融兩大經濟命脈都危危乎的話，信心可以從何而來？

隨着特朗普勝出美國總統大選，市場已為中美博弈即將全面升級作好準備，在貿易戰方面，美國將大加中國商品關稅已無懸念，分別只在乎上調的幅度。雖然，由於貿易商趕在特朗普上任下發訂單以迴避新關稅，故料中港兩地第四季的出口會出奇地旺，但大家都知道，這是透支明年的景氣，也說明，明年的貿易狀況一旦確認惡化，敗局不知會有多難看。

正當廠商都在籌謀如何應對貿易戰之際，又有新火頭出現。事緣有美國眾議院成員呼籲，美國應該重新考慮與香港銀行業的密切關係，更直指香港已成為「洗錢和規避制裁的中心」。言下之意，是要劍指香港這個中國的國際金融中心，試圖推動中美金融脫鈎。

沒錯，香港是亞太區的主要美元支付結算中心，打香港的主意，不可能不傷美國。之不過，這幾年，基本上歐美資金已大減在香港資本市場的參與度，並在區內其他經濟體如新加坡建立地區總部，正是為打擊中、港，阻止中國境外融資及人民幣國際化作鋪墊。

近年，美國國會不斷搞小動作圖打擊香港，司馬昭之心，路人皆見，可不對等的待遇，香港也沒有反制的條件。為了應對潛在危機，香港一方面在加強中國的金融互聯互通，以最強最有力地為這個國際金融中心補底，另一方面則積極開拓東盟與中東市場。奈何，說了經年的沙特阿拉伯龍頭油企，至今未見來港上市，亦未見東盟大企業來港招股的蹤影。

說到底，在中美博弈的背景下，香港資本市場承擔着前所未有的地緣政治風險，企業與資金，都傾向迴避多於合作。歐美資金已去，但沒法找到新的外資來源彌補缺口。雖然9月內地大救市來過一次大提振，但如此救市總不可能月月出現，在缺乏宏觀基本因素的支持下，港股始終難改頹勢。

到底特朗普上任後，在推動中美金融脫鈎的問題上會是繼續「雷聲大雨點小」，抑或動真格，只有作最壞打算，最佳準備。當然，香港來自中國的支持，只會多不會少，但也必須有內地經濟景氣復甦配合，才能事半功倍。奈何內地經濟仍困難重重，而港府房地產政策失誤，傷了經濟命脈，股市又不見持續大起色，要刺激投資與消費，激活經濟，談何容易？

港元聯匯制度是香港經濟之根，但制度下高息環境持續打壓景氣，如何優化貨幣體系，使之更適合新經濟、新形勢，是香港不能迴避的問題。港府別再老神在在，得及早做實事，顯成效，有力加強經濟基礎和信心，迎面而來的金融震盪殊不簡單，如何有效保障港人財產和確保經濟運行，應視作頭等大事。