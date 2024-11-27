香港號稱國際大都會，可是一直以來它的國際化，只是圍繞着過往英國（和其後美國）的國際化，集中於歐美日韓發達社會，加上香港社會傳統有廣泛人脈關係的個別東南亞國家，其餘的各國便幾乎是另一個世界，少有來往。香港近二、三十年的經濟發展，港人海外旅行移民就學經商日多，但還是集中於這些地區，沒有怎樣地對外拓展關係。

六、七年前我在香港理工大學主辦烏克蘭研討會，那時頗少人聽聞烏克蘭。烏克蘭在哪裏？是甚麼國家？也全然不知。只是2022年俄烏戰爭爆發後，港人才從新聞裏了解烏克蘭，少有人可像我曾在1974年訪烏克蘭，可將50年前的基輔與50年後作比較。

十年多前我亦在理大主辦格魯吉亞研討會，該國更少有港人知悉，不少人誤以為是美國的喬治亞州。我們邀請了該國一位副部長來港介紹當地經貿，結果與會者十多人，幸好其中有個別在格魯吉亞經商的，才不致使會場只餘我們的工作人員。

中國很早便與烏克蘭合作，在烏國上世紀90年代獨立後，關係異常緊密，主要是中國從烏克蘭吸納不少該國從蘇聯承繼的國防科技人才、技術和設施，中國在當地的投資計劃不少。可惜長年香港無人認識，也不能理解為甚麼香港很早便與烏克蘭有互免簽證入境的安排，先於俄羅斯。

格魯吉亞是小國寡民，但戰略地理重要，此所以美國要多番在當地發動顏色革命，推翻民選政府，希望從南高加索支援俄境北高加索的伊斯蘭教分離運動。格魯吉亞亦處於絲路南路，由中亞經南高加索可到黑海。中國極為重視該國地緣戰略的作用，協助其建設黑海新的港口，也與香港一起與之簽訂雙邊自由貿易協議。俄烏戰爭以來，格魯吉亞與土耳其更成為俄羅斯繞過美國制裁的要道。

東非的小國吉布提，控制着紅海海域，歷來是西方大國的海空軍事基地。中國爭取了在當地設立第一個海外海軍後勤基地，並且資助吉布提至埃塞俄比亞的跨境鐵路，吉布提便成為埃塞俄比亞的出海口。埃國是非洲大國，影響更大。在芸芸非洲國家中，香港給吉布提14天免簽證入境優惠，性質有如格魯吉亞，中央政府寄有厚望。香港珠海學院黃廷方‧信和一帶一路研究院在11月29日將舉辦吉布提的研討會，目的在提升港人對這個戰略港口的認識，希望推動香港多元的國際化。