俄羅斯將新型高超音速中程彈道導彈「榛樹」首次用於俄烏戰場上，既是測試，也是實戰，這一招確實很絕，沒有甚麼試驗比實戰測試更有效。烏克蘭總統澤連斯基批評此舉違反國際法，可謂九唔搭八，雙方打得你死我活，各出奇謀，哪還有甚麼國際法？俄羅斯一直盡量避免攻擊民居，已經相當克制了。反觀以色列在加薩地帶實施無差別轟炸，至今已殺死超過4.4萬巴勒斯坦人，當中絕大部分是平民百姓包括婦女和兒童，這才是赤裸裸違反國際法。

戲子總統最大毛病就是太傻太天真，今天還在幻想美西方可以拯救自己和烏克蘭。其實明眼人都知道，烏克蘭根本不可能贏得這場戰爭，作為美國的棋子，從一開始便注定了悲慘下場。這次俄羅斯發射榛樹大殺器，表面上是打擊烏克蘭，實際上就是為了震懾美國和北約。英國媒體羅列了一串數字，這種速度達到10馬赫的高超音速導彈，從發射到倫敦只需16分鐘、柏林11分鐘、巴黎15分鐘、羅馬13分鐘，任何導彈防禦系統都無法攔截。俄方稱榛樹性能全球獨一無二，沒有任何現役武器可與之匹敵。這也許有點誇張，但其威力確實無可置疑，美國尚且不敢攖其鋒，哪個歐洲國家還敢出頭？

戲子總統聲稱烏克蘭將加緊研發防空系統應對，並將與北約召開緊急會議商討對策。其實不用商討了，等到北約研究出對策，烏克蘭恐怕已嗚呼哀哉。別看有些歐洲政客一直嘴硬，誓言支持烏國到底，實際上各懷鬼胎，見風使舵，一旦美國停止援烏，歐洲國家必定一哄而散。畢竟生存才是第一要務，沒有甚麼比國家安全更重要，除了澤連斯基這種傻瓜甘願被當槍使，執意戰至最後一個烏克蘭人，沒有幾位政治人物敢拿自己國家的命運作賭注。

項莊舞劍，意在沛公，俄羅斯亮出榛樹撒手鐧，與其說是打擊烏克蘭，不如說是警告北約：千萬不要輕舉妄動。美國國防部戰略司令部發言人布坎南誇誇其談，揚言不排除相互核打擊。這分明是夜行人吹口哨，相互核打擊的結果就是相互毀滅，俄羅斯人可能有這種膽量，美國人有嗎？老美可以嚇唬其他國家，但絕對嚇唬不了俄羅斯，在戰鬥民族面前拋浪頭，只能自暴其短。

真理只在大炮射程之內，沒有實力的憤怒毫無意義。戲子總統何時才能明白這個道理？