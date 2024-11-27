特朗普表示，上任首日即向中國、加拿大及墨西哥進口貨品加徵關稅。所有中國貨品會額外徵收10%關稅；墨西哥及加拿大貨品加徵25%關稅。他強調大量非法移民從墨西哥和加拿大湧入美國，帶來犯罪及毒品問題，而中國亦沒有阻止芬太尼非法流入。

事實上，美國對中國貨品的稅項林林總總，稅率也不一致。例如拜登政府於今年9月開始，對中國電動車徵收100%關稅，對太陽能電池徵收50%關稅，對鋼鐵、鋁、電動汽車電池和關鍵礦物徵收25%的關稅。此外，還保留特朗普首個任期對超過3,000億美元的中國商品徵收關稅，包括玩具、T恤、網絡路由器和工業機械等，稅率為7.5%到25%不等。明年1月20日，再於這個基礎上增加10%。

外界對此已是見怪不怪，起碼其加稅幅度並不如競選期間所說的60%之巨，加幅已算「溫和」，何況這不過是談判手段，好讓雙方討價還價。特朗普便提到，要是中國有效阻截芬太尼等非法流入美國，關稅問題有得傾。更重要的是，若中國願意大手筆買美國貨，改善美中貿易逆差，或許能進一步減低關稅。

另一邊廂，特朗普反移民人所共知，當年大興土木建設美墨圍牆便是一例，如今再向墨西哥「開刀」，根本不足為奇。倒是加拿大的杜魯多政府，一直緊跟美國反華，如今特朗普一樣冇面畀，可謂熱臉貼着冷屁股。

特朗普上個任期曾簽署《美墨加貿易協定》，延續三國之間基本免稅的貿易。顯而易見，今日的特朗普又覺得協定令美國蝕底了，冀關稅威脅促使三國重新談判。問題是，杜魯多在國內民望低殘，明年大選落台機會高唱入雲，可能已不大關心國家經貿前途。