一連兩日提到，不論是北約前秘書長斯托爾滕貝格倡議的「北約亞洲版」，還是日本首相石破茂主張的「亞洲版北約」，都難以取得所有北約成員國或亞太區國家支持。有的只想繼續跟中國做生意，不想多談政治，更不希望區內局勢進一步升級甚至引發戰爭，而阻礙大家發財和發展。有的則企圖左右逢源，在和平時大賺人民幣，在戰亂時得到美軍撐腰。

也有一些「性格巨星」就是希望特立獨行，不想聽從北約老大哥美國的指指點點。這類人包括法國總統馬克龍，他講過北約的全名是「北大西洋公約組織」，而亞洲並不在大西洋。此外還有立場反美親中的菲律賓前總統杜特爾特，其繼任人小馬可斯上台初期也曾向中國示好，但不久就改行反中親美政策。杜特爾特的女兒、現任副總統薩拉正跟小馬可斯進行大鬥法，後者最近策動國會批鬥薩拉及其黨羽，薩拉則聲稱已委聘殺手對付小馬可斯，這個稍後再談。

其實美國本身也對「亞洲版北約」持保留態度，尤其是即將再次上台的特朗普。就連正版的歐美北約，特朗普也想過退出或將其解散，主因是不滿有部分北約歐洲成員國恃住有龐大的美軍做盟友，而未有付出應有的軍費或「保護費」。他亦講過台灣離中國太近，離美國則很遠，一旦受襲將很難防守。同一道理亦適用於其他亞洲國家及地區，因此不少人認為特朗普不會對建立「亞洲版北約」有很大興趣，質疑石破茂只是癡人說夢、阿茂整餅。

不過，相對於法國及曾被特朗普批評的歐洲窮國，日本、南韓以至台灣都付得起「保護費」，他們近年都大手筆買入大量美製武器，尤其在拜登任期末段，因此愛錢如命的特朗普應不會輕易退出亞太區。