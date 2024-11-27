美國總統當選人特朗普近日宣布，上任後將對墨西哥和加拿大進入美國的所有商品加徵25%關稅，並會在現有關稅基礎上對中國進口商品加徵10%關稅，原因是來自這些國家的人和非法毒品湧入美國。事實上，特朗普競選時已揚言會對中國商品全面加徵關稅，佢未入主白宮，新一波中美貿易戰已如箭在弦。

至於軍事方面，除要快快煞停俄烏戰事，又獅子開大口要向盟友索取「保護費」，除了台灣，其保護費言論同樣適用於歐洲、日本、南韓。特朗普的勢頭，經常先聲奪人，總之就係先大你一把，佢大早已警告北約成員國，若然欠交保護費，一旦俄羅斯發動攻擊，美國就會袖手旁觀，唔會出兵保護！正如有論者指出，在外交上，美國未來4年大致會行孤立路線，即如加徵關稅，不獨對中國，盟友亦不會有例外；要言之，只有美國獨霸，其他全不放在眼內，否則特朗普就虛有「狂人」之名矣！

之不過，侵侵雖狂，亦粗中有細。呢，候任白宮國家安全顧問沃爾茲日前確認，已跟現屆拜登政府國安顧問沙利文會談，強調交接期間雙方會合作應對國安問題，不會讓美國的敵人有機可乘。沃爾茲批評拜登近期作出的一系列涉烏政策，顯然令俄烏局勢升級，形容特朗普對此非常擔心；可見「狂人」並非目空一切。沃爾茲同時表示，美國應該「以負責任方式」結束戰事，揚言特朗普上任後，會立即開始推動俄烏談判，而歐洲亦要參與其中並承擔責任。

特朗普同普京關係向來不差，與北韓領導人金正恩亦非冇偈傾，2018年兩人曾歷史性在新加坡會晤並簽署「歷史性協議」；若然侵侵真誠勸和促談，說不定「行運醫生醫病尾」，嘻嘻，侵侵又攞彩喇！