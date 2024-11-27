中國與菲律賓在南海紛爭不斷，除了仁愛礁有菲國爛船企圖坐灘霸礁的老問題，近期菲律賓圖以立法形式，把南海仲裁案非法裁決經本地立法後，堂而皇之把中國領土黃岩島和南沙群島大部分島礁及海域，納入菲律賓的海洋區域，爭端更為惹火。然而，中菲新一輪外交戰、也可能是軍事衝突快將埋牙時，菲律賓卻忽爆內亂，副總統薩拉聲稱要暗殺總統小馬可斯，政爭大戲頓時吸引各方眼球。

菲律賓正副總統的爭端本是該國內部的事，但總統小馬可斯上任以來一直緊抱美國大腿，藉挑釁中國、製造南海的中菲紛爭，來轉移菲律賓人的視線，直到這次，內部爭端已到了遮也遮不住的時候，甚至他的小命也岌岌可危。

事件之源是菲律賓副總統薩拉聲稱，已經向殺手下達指令，若果自己遭遇不測，對方便會殺死小馬可斯、總統夫人及擔任眾議院議長的小馬可斯表弟。薩拉作為副總統，對總統起了暗殺之心，還要大聲告訴全世界，並強調她之所以這樣做，是要保住自己的命。也就是說，暗殺密令事件的上集是副總統感到生命有危險，所以要先發制人。這就是菲律賓的政治現實，所謂民主選舉下的真正操作，實在令人為之瞠目結舌。

國家頭號及次號領袖內訌，該國國家安全委員會只稱會核實消息，證據確鑿可能會提出起訴。總統辦公室會加強小馬可斯及相關人士的保安，警察系統聲稱要調查事件，小馬可斯拖到前日才開腔，指針對他的威脅令人極度震驚，但策劃暗殺一位總統沒那麼容易。

這番如此軟弱的還擊，顯得菲律賓這場亂子的水更深了。作為一國總統，小馬可斯不是應該立即行使其總統職權，撤銷或暫停副總統職務，叫停政壇亂事，然後徹底調查也好，展開執法、司法程序也罷，起碼讓行政機關正常運作吧？但他卻奇葩的如此處理，接下來應是提心吊膽地龜縮。既奈何不了政敵，又無法收拾亂局，這一切或與小馬可斯既無驕人政績，也無有力的民意及實力支持有關，管治只好「跛腳鴨」了。

小馬可斯上任後一直奉行仰美國鼻息的政策，在南海問題上一直甘當美國爛頭蟀。菲律賓國防部長特奧多羅近日向英國傳媒透露，菲方計劃從美國購買中程導彈系統。他沒有說購買數量、預算經費等，但菲律賓要掏荷包為自己的蠢行埋單，則是板上釘釘的事。

本欄此前已向讀者介紹過，美國援菲的其中一項計劃，是在菲律賓部署導彈，如今菲律賓要向美國購買中程導彈，美菲的所謂合作，根本就是你付鈔、我指導，這一點倒是像極了同樣緊抱美國大腿的台灣民進黨政府。總之，美國的支持是遙距的，是有代價的，而且代價不菲。僅以菲律賓如此惡劣的內部管治，又能奈何？