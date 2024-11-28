正論：工程延誤又超支　已成特區大痼疾

一場審計一場亂，已成香江官場一景。審計署發表最新審計報告，揭發2020年12月全面通車的屯門至赤鱲角連接路，興建期間因應種種問題致整體工程延誤，產生的延期費用超支高達約10億元，工程甚至最長延期逾兩年。面對如此亂象，市民已經麻木，皆因在特區政府治下，大小基建延誤超支是正常，不延誤超支才是反常。問題是，在未來數年也難以扭轉財赤的情況下，究竟尚有多少民脂民膏，經得起港府無度揮霍？

被點名的路政署、運輸署和機電工程署，擺出意見接受的模樣。然而意見接受，態度照舊，也是官場日常。這些年來，十大基建淪為十大醜聞；「五鐵總遲、橋路不通」的慘痛教訓歷歷在目；國家級基建如廣深港高鐵、港珠澳大橋，香港方面均嚴重延誤超支；至於沙中綫超支至造價近千億元，成為史上最貴鐵路，期間爆出大量偷工減料醜聞，高官「看報道才知道」，更是醜不堪言。遑論小至一條行人天橋，一樣鬧出天價爭議，例如元朗高架行人天橋去年估價飆至17億元，拖了5年仍未動工，至今石沉大海。香港過去以高效見稱的基建速度，早就一去不復返。

基建工程複雜浩瀚，高官力有不逮，而且只要政府換屆，爛攤子便可撒手不管，監管多麼失職也沒有人需要問責。何況超支多少，都是由納稅人埋單，公帑怎麼花，高官也不會心痛。這裏超支十億八億，那裏超支百億千億，即使工程延誤十年八載，也不會有人在乎。這就是特區基建無一不延誤，無一不超支的根源所在。試想想，要是港府真正落實高官問責制，高官失職會丟掉烏紗帽甚至被扣人工，港官還會一味胡混度日嗎？

除了屯赤連接路延誤超支，審計報告又揭發，動用逾19億元改善的新圍污水廠，啟用以來持續出現滲漏和積水，影響日常營運，又在營運兩年多內11次未能符合部分關鍵績效指標（KPI），渠務署未有適時向承辦商發出表現欠佳通知書。基建延誤超支已不用說，啟用後還甩漏不斷，承辦商表現多麼差劣仍然可以繼續投標，難怪完全沒有改善動力。新圍污水廠固然是一例，十大基建之一的啟德郵輪碼頭淪為死城，同樣是官僚無能的明證。官僚尸位素餐，連「打好自己份工」也做不到，簡直令人慘不忍睹。

正如前述，正因為高官問責制淪為空談，KPI也跟一紙空文無異，於是乎，審計報告變成行禮如儀。君不見，報告揭出問題，提出改善，功德圓滿；輿論一陣批評，政府虛心接受，接着便是一切依舊。到下一份審計報告發表，同樣問題重複發生，官員又是口說檢討，循環往復，宛如走過場。

過去港府富得漏油，慣了「洗腳唔抹腳」，然而如今財赤突破2,000億元，財金官員最樂觀估算，也要數年後才有望收支平衡。港府至今仍為過去的超支工程埋單，新的基建又不見得監管到位，開支愈來愈大，收入愈來愈少，庫房乾塘，怎一個愁字了得！