美國候任總統特朗普，未上任已擺出一個與中國對抗的姿態，他的內閣成員頗多著名的對華鷹派政客。或者這是特朗普的故意安排，先擺出強硬姿態，以便與華討價還價。他提出上任便會立即對中國進口貨品一律加徵10%關稅，對北美自由貿易協定的成員加拿大和墨西哥，則加徵25%關稅。由於基數不同，實際對加墨兩國的關稅，還是低於對中國。

而從之前提出的對華加徵60%關稅，改為現在的10%，可見特朗普的戰術是隨時可變，在大方向下靈活調整，不會拘泥於原來的宣言。不過，也不應對特朗普有所期望，一是他的開價可變，屆時由10%改為60%，也是可能。對他來說，誠信不重要。二是他還不是獨裁者。美國國內政治，他的支持者的取向，都可左右他的對華政策具體表現。他挑起了對華鬥爭之勢，這個勢可能使他騎虎難下。

不論有沒有特朗普，美國與華鬥爭來保衞全球霸權已是朝野共識，這已經不是合乎國際秩序與倫理，或美國根本的利益與否的問題。民粹主義會帶來惡性競爭、惡性循環。美國眾議院兩黨的中國委員會一致地無理指摘中國，要加強對華制裁。在這個大政治口號下，個別議員已公開地要針對香港來實現對華攻擊。針對香港當然是要打擊、破壞香港的國際金融中心功能與作用。或許還未嚴厲至把香港與內地排除於美國把持的國際SWIFT系統以外，但個別局部的相類制裁早已執行，且正在加強，香港不能坐視不理，任人宰割。

方法有二，一是倣效當年倫敦、新加坡發展美元離岸市場之例，在中國龐大的外匯和常年外貿順差的支持下，發展在香港的美元離岸中心，擺脫美國的制裁，面向非西方各國。這不是去美元化的完全脫鈎，而是減少美國對區域市場上美元供應的操縱。由於港元與美元掛鈎，且有與人民幣可比的國際流通度，擴大港元的金融結算作用，也是利用美元的另一方法，以此逐步去美元化。

另一是香港開放金融體系，改變一直以來偏重美國大銀行的政策，引進一帶一路國家的銀行，按情況讓它們依香港金融管理體制分層在香港運作，以它們連接一帶一路各國的金融，增加它們繞過美國制裁的活動機會。特區政府亦應與中央合作，在港抗衡抑制美國政府對香港金融機構的直接干預，給香港國際金融提供一定的政治保障與防衞。