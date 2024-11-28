許多人覺得奇怪，特朗普當初聲稱要向中國產品加徵60%關稅，為甚麼現在變成10%？其實，狂人口中的10%到底是甚麼概念，人們暫時還搞不清楚，是在現有關稅的基礎上加徵10%？還是在60%的基礎上再加10%？老美早就揚言取消中國「最惠國待遇」，若是如此，關稅也許就不止60%了。不管怎麼說，加稅是鐵定的，貿易戰2.0是跑不了的，加多加少分別並不大，反正中美貿易必定會繼續朝着脫鈎方向走，中方早就應該丟掉所有幻想。

有人質疑美方此舉違反世貿規定，這未免太天真了，狂人眼中哪有甚麼世貿規定，說不定上台後第一時間就會退群。最令人意外的反而是，加拿大和墨西哥竟然成為被首先開刀的對象，雙雙加徵25%關稅。這三國之間既有北美自貿協定和美墨加貿易協定，加拿大還是美國最忠實的附庸，如此親密的關係也逃不過被宰命運，真是應了這句老話：做美國的敵人很危險，做美國的盟友更致命。

針對貿易戰2.0，外界都在預測中國經濟將會受到多大打擊，GDP將會下降多少，卻很少有人提及美國將會受到甚麼影響。實際上，貿易戰不可能有贏家，中國經濟固然會受損，美國也好不到哪裏去，甚至可能又是「傷敵八百，自損一千」。須知今時不同往日，上次貿易戰尚且無法壓垮中國，何況是今天。經過這些年持續發展，中國產業鏈更加完整，產品更具競爭力，出口也更加多元化，特朗普企圖以貿易大棒擊垮中國，無異於癡人說夢。

可以見到，隨着中國積極開拓新興市場，對美國出口比例正逐漸降低，而且輸往美國的產品已出現明顯質變，再也不是以服裝和玩具為主的勞動力密集型產業，而是大多具有相當技術含量。例如光伏、化工、電子等產品，美國既不可能找到替代貨源，也不可能自己生產，對中國產品加徵關稅，只能由美國消費者承擔。道理淺顯易懂，特朗普狂妄歸狂妄，始終還是要面對現實，這大概正是他不敢一下子就將關稅增至60%的主要原因。

所以說，中國人不妨以平常心面對貿易戰，不應妄自尊大，但也不宜妄自菲薄。畢竟中國的經濟體積足夠龐大，綜合實力足夠雄厚，任何人和任何國家都撼動不了。反而老美應該認真想想自己的處境，一味瞎折騰，不會再次偉大，只會加速衰敗。