俄烏戰爭打了接近3年，烏克蘭山河破碎，多達1,000萬烏克蘭人不是逃亡就是戰死，戲子總統澤連斯基甘當美國棋子大打代理人之戰，固然是千古罪人；拜登的好戰無能，同樣足以遺臭萬年。尤其拜老頭對敗局心有不甘，最不甘是讓即將接任總統的特朗普，以和平使者姿態結束戰事，除了早前首准烏國使用美國遠程導彈攻擊俄羅斯領土，近日甚至傳出更喪心病狂的消息！

《紐約時報》報道，西方官員建議拜登在離任前向烏克蘭提供核武，可將蘇聯解體後，從烏克蘭奪取的核武歸還給烏克蘭，認為能帶來立竿見影的巨大威懾。俄羅斯聯邦安全會議副主席梅德韋傑夫表示，如果西方向烏克蘭提供核武，莫斯科會認為這種轉讓等同對俄羅斯攻擊，從而為俄方作出核回應提供理據。

事實上，普京早前已簽署總統令，調低核武使用門檻，同時以新型高超音速中程彈道導彈「榛樹」反擊，並揚言正大量生產「榛樹」。高超音速中程彈道導彈無法攔截，射程覆蓋北約多國，美英法等國人人自危。

拜登顯然沒有料到普京有此一着，他當初的算盤是要在下台前將戰事升級，如能讓戰事朝世界大戰方向發展，他甚至可以戰時總統自居「再坐一會」。千算萬算，卻沒算到俄羅斯的新型武器如此精良，而且在這兩年多來一直備而不用，以致一出手，老美便沒戲唱，只能打起更壞的心眼。

現在傳出有人建議拜登向烏克蘭歸還核武，拜登會接納嗎？還是放放風聲、拋拋浪頭靠嚇？一個權欲熏心、手握大權卻又愚昧無能的人，一個錯誤決定往往會釀成無可挽回的後果。拜登任內連串決定，無法撼動對手，美國又毫無得益，臨落台是否還要一錯再錯呢？