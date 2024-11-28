台灣一直很想買到美國製的F35戰機，過去未能如願，民進黨政府趁新任白宮主人特朗普快將上台，滿以為機會已到，近日正密鑼緊鼓游說美方，希望能同意將F35售台。

在這當兒，特朗普團隊的重要成員馬斯克卻開腔，一盆冷水潑向美國軍工企業，也猶如潑向台灣政府。馬斯克說，如今還在製造F35戰機的是傻子，現代空戰是無人機的世界，他更在自己的社交網頁上，分享中國深圳無人機商業表演的照片，是次表演動用的無人機達一萬架，陣形方整，氣勢懾人。馬斯克的意思再明顯不過，他是想說，中國一個城市做一次表演，尚且是如此架勢，試想假如解放軍發動無人機進攻，會是何等陣容。這年頭你還去製造大而無當的F35戰機，有用嗎？

很多人覺得馬斯克今番說話太刻薄，其實不然，以南韓為例，去年一架F35A戰機在降落時受損，想僱請美國製造商維修，收到報價單後卻讓舉國震驚。對方索價竟要8,000多萬美元，折合港元約為6.5億。當地傳媒再追查下去，發覺一架F35A戰機即使沒遭受非正常破損，由出廠到退役，總開支多達6億美元。台灣軍方號稱要買60架F35，到頭來這批戰機便要耗去360億美元，折合港元高達2,800億。

花費如此天價，要是有用也就罷了，如今馬斯克卻告訴你，F35戰機毛病甚多，也趕不上新時代的空戰需要，在他眼中，這批貨色與垃圾無異。偏生台灣國防部卻巴巴的，終日盼望美國政府開恩，答應將F35售台。人們常說，這世界有很多人是「人傻錢多」，但台灣的執政者只是傻，錢卻未必如想像般多。寶島軍人的待遇一向不高，跟烏克蘭相比，一個將軍每年的收入，據說台灣只及烏國的一半。