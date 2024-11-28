在菲律賓副總統薩拉直言若自己遭遇不測，將有殺手對總統小馬可斯進行報復後，她的老爸、前總統杜特爾特也開口要軍隊「出面糾正政府」，讓菲律賓陷入可能發生軍事政變的危機當中。

儘管軍方首腦立即要求軍隊必須效忠國家而非個人，杜特爾特也宣稱自己無意發動政變，甚至不會召集支持者聚會，卻意有所指地說：「軍人有一些選項，他們可以坐在田裏擦槍，沒有必要開出坦克車，只要表態『我們不陪你們玩了』。」顯然仍在煽動軍人對小馬可斯政府採取抵抗態度。

小馬可斯雖然和薩拉以各自參選正副總統的姿態聯手拿下政權，但兩大家族很快就在外交與毒品等政策上出現分歧，進而形成嚴重的對立。表面上兩邊一個親美一個親中，實際上有更深的政治利益糾葛，注定了這個政治聯盟瓦解的命運。

隨着杜特爾特家族指控小馬可斯企圖背棄雙方承諾，繞過薩拉培養2028年接班人，小馬可斯政府開始對杜特爾特家族進行司法調查；作為回應，杜特爾特與薩拉的兩個兄弟也宣布將投入明年的大選角逐參議員，以箝制小馬可斯對杜特爾特家族採取進一步的法律行動。

馬可斯家族掌握呂宋島，杜特爾特家族在棉蘭老島的達沃擁有壓倒性優勢。今年3月的民調顯示薩拉以67%的支持度勝過小馬可斯的55%，而在2028年可能出線的人選當中，薩拉也領先群雄，呈現難以撼動的地位。以目前的態勢來看，菲律賓應該還不至於出現天翻地覆的剛性軍事政變，更不太可能出現內戰。但擁有堅強地方實力的杜特爾特家族，顯然已經開始發動反擊，若明年真的如願一口氣拿下3席參議員席位，一種讓小馬可斯逐步喪失控制力的軟性政變就可能形成。