菲律賓「買兇刺殺總統事件」仍在發酵，且愈演愈烈，似有觸發軍事政變之虞。這絕非無的放矢，皆因副總統薩拉本月23日爆出買兇隨時暗殺總統小馬可斯等人嘅言論後，薩拉的父親，即前任總統杜特爾特，25日喺記者會上形容菲律賓進入「沉默的戒嚴狀態」。佢火上添油，批評小馬可斯政府管治「支離破碎」，冇人可以監督小馬可斯及其表弟、眾議院議長羅穆亞德斯，潛台詞係指小馬可斯家族獨裁。

杜特爾特直指「面對如此眾多錯誤，已沒有即時彌補的方法，只有軍隊有能力糾正」，敦促軍方及警隊捍衞憲法，並形容小馬可斯係「癮君子」。杜氏任內鐵腕掃毒，實行「格殺勿論」政策，警方公布逾6,000人死亡，人權組織就指有過萬人被警察殺害；佢指小馬可斯為「癮君子」，反映佢幾咁憎恨對方！然而，菲國緝毒部門澄清，小馬可斯從未列入吸毒者名單！小馬可斯反指杜特爾特才是「癮君子」！

兩人「相嗌唔好口」，誰是癮君子吾人不必太認真追究，倒是杜特爾特今年1月曾警告小馬可斯切勿企圖修憲，否則將步其父親、已故獨裁者馬可斯的後塵，被人民趕下台，該番言論引人遐想。阿哥，往事已如煙，那次軍事政變發生於1986年，時任國防部長恩里萊和武裝部隊代理參謀長拉莫斯等軍官發動軍事政變，支持反對黨領袖阿基諾夫人，第一次以人民力量推翻總統馬可斯。杜特爾特重提陳年舊事，難怪總統府文官長貝薩明曾抨擊杜特爾特有私心，為達目的「竭盡邪惡的所能」！

小馬可斯日前出訪阿聯酋，未敢多逗留，翌日即趕回馬尼拉！小馬可斯上台後外訪31次，多數指派薩拉為政府看守人，今縮短行程，可見佢同薩拉決裂加劇，會否演變成軍事政變，不妨拭目以待！