正論：建造業榮景不再　血汗錢付諸東流

有汗出，無糧出，是所有打工仔的夢魘，可惜這場噩夢未見盡頭。建造業總工會表示，今年初至今已接獲近2,000名工友欠薪求助，涉款超過3億元，當中更涉及政府工務工程，情況之嚴峻，近40年來所未見。隨着經濟不景氣未見盡頭，建築工程大減，承建商資金鏈斷裂，年關將更難過。

可以看見，今年初的地盤欠薪事件，由最初零星出現，到年中顯著惡化，現在幾乎天天都有欠薪個案發生，包括東涌公屋地盤、安達臣道地盤、聯合醫院重建工程等，均驚爆拖糧。愈接近年尾，市況愈差，欠薪個案層出不窮，曾有大批工人罷工要求出糧，又有工人危站高處企跳，寫下一闋又一闋打工仔悲歌。

建造業總工會稱，工人輕則被拖糧兩、三個月，重則七、八個月，大判拖二判，二判拖三判，結果是前線工人受害。這些工人都是家中經濟支柱，手停口停。由於不少工人跟判頭之間都是「兄弟班」，沒有訂明僱傭合約，而《建造業付款保障條例草案》只能紓緩公司之間的金錢糾紛，未能杜絕工人欠薪問題，促政府介入，設立第三方資金信用平台，一旦出現欠薪，用作支薪。

工人血汗錢付諸東流，早在今年3月老牌大型建築公司馮祥記清盤，多家承建商相繼傳出財困，就連昔日高高在上的建築師、工程師也被迫放無薪假，已可見出端倪。港府去年推出輸入外勞計劃，建造業也是受惠行業之一，但最新一期建造業輸入外勞已被發展局叫停，原因不言自明，正正是工程不足，承建商周轉不靈，現有的工人也無工開被拖糧，還如何吸納更多外勞？

然而，以政府目前財赤超過2,000億元可知，要求政府斥資為欠薪工人埋單，或要求承建商預留資金成立第三方資金信用平台，均屬強人所難，但政府有責任加強監管工務工程。說到底，建造業要回復人人有工開的舊觀，最重要還是經濟大環境獲得改善。奈何由內地至環球的經濟未見明朗，香港作為外向型細小經濟體，更是經不起風吹雨打，恐怕業界窘境持續惡化。

業界反映遇到最大的困難，是銀行落雨收遮，融資審批大幅收緊，有些信譽不太好的承建商，接獲新工程後向銀行融資，被銀行要求大幅提高保證金，有個別公司的保證金由15%增至100%。儘管銀行公會早前聯同金管局成立「中小企融資專責小組」，承諾加快通知按揭審批結果，又在發展局牽頭下，與建造業議會超過20名代表會面，就行業面對的融資問題交流意見。惟隨着拖糧事件井噴式爆發，證明這些小組、商討只是口水多過茶。在經濟轉差之際，銀行顯然選擇繼續自保。

別看港府磨拳擦掌發展北部都會區，擺出即將有大量工程上馬的姿態，但事實勝於雄辯，從屋宇署向發展商批出的開工批文數字大跌，已可知實際情況並不樂觀。最怕承建商和前線工人也捱不了多久，到真正有工程展開已無人開工了。