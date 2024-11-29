台灣民進黨的賴清德自「520」上台後，一直頂住大陸軍事、政治、經濟不斷升級的巨大壓力，頑固堅持旨在「台獨」的「新兩國論」，加快「倚美謀獨」。他明明知道這樣會加速大陸「困台」或「武統」，但偏偏要這樣做，現在賴清德正敲鑼打鼓地要訪問太平洋島國馬紹爾群島、圖瓦盧及帛琉，並停留美國夏威夷和關島，以「外交行動」落實他的「新兩國論」。

出發前，賴清德會見了美國國會及行政當局中國委員會（CECC）共同主席、民主黨籍參議員默克利。賴清德大模廝樣地表示，台灣將不卑不亢，維持現狀，以維持區域的和平穩定，而且將永遠堅持自由民主的憲政體制，堅持兩岸互不隸屬、主權不容侵犯和併吞。所謂「兩岸互不隸屬、主權不容侵犯和併吞」，就是民進黨、賴清德之流堅持「台獨」的一種詮釋內容。在大陸反獨促統、解放軍持續不斷「戰備警巡」、「全包圍」大軍威懾下，這些年民進黨、賴清德之流已不敢明目張膽直白叫囂「台獨」，而是用「兩岸互不隸屬、主權不容侵犯和併吞」打掩護。這表明賴清德之流在頑固堅持「台獨」的同時，已心虛膽顫，以為這樣做可以「減輕對大陸的刺激」，試圖蒙混。

這當然是可笑而危險的。大陸當會揭穿台灣當局任何一種「變相台獨」論調之偽裝，不會放過台美勾結任何一個「倚美謀獨」的行動。對於賴清德今次過境美國、訪問三島，各方已經估到解放軍很可能在此期間展開代號「聯合利劍-2024C」的軍演。在此之前，為了警告以及震懾賴清德當局，今年5月和10月，解放軍分別舉行了代號為「聯合利劍-2024A」及「聯合利劍-2024B」的圍台軍演。鑑於賴清德的態度依然囂張，頂風作案，大陸方面當會比上兩次「聯合利劍」展現更強壓力，讓賴清德「飛出去容易，飛回來難」！現在，大陸已對台灣及金馬島嶼可實施「海上管制」，「空中管制」賴清德時機正好。