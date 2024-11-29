聯合國氣候變化大會經過兩個多星期艱難談判，在閉幕之前才好不容易達成協議，發達國家答應在2035年前協助發展中國家應對氣候變化的金額，由4年前承諾的每年1,000億美元提高到每年3,000億美元。增幅看似不小，但發展中國家仍普遍不滿意，因為相對於發達國家長期對地球造成的污染和破壞，這些錢顯然不足以彌補。更何況，以美國為首的西方國家一向口惠實不至，之前的承諾尚且無法兌現，這次又如何令人相信可以達成目標？君不見，特朗普還沒正式上台，就威脅再度退出《巴黎氣候協定》，其他西方國家見風使舵，自然不會兌現承諾。

西方國家一直在環保問題上甩鍋，近年更是將全球暖化的責任推給中國，指中國是當今碳排放量最大的國家。其實稍有常識的人都知道，西方等發達國家才是全球暖化的罪魁禍首，過去竭澤而漁，毫無節制地破壞地球環境，對氣候惡化負有最大的歷史責任，現在反而甩鍋給中國，何其卑鄙。中國工業化只是近幾十年的事，即使近年成為碳排放量最大的國家，以人均計算仍不及美國的一半，中國人沒有任何理由替美國人背這口黑鍋。

西方在應對氣候變化方面不僅口惠實不至，而且雙重標準。他們宣稱全力推動綠色經濟，但當中國積極發展綠色清潔能源時，他們卻批評「產能過剩」，這不是自打嘴巴嗎？根據國際可再生能源署的報告，過去10年，全球風電和光伏發電平均成本分別累計下降超過60%和80%，主要歸功於中國。在太陽能、風能、水電、蓄電池、電動汽車等關鍵綠色領域，中國佔全球產量的60%或更多。正如聯合國官員指出，中國正處在世界前沿，引領世界可再生能源的發展，世界的綠色發展離不開中國。

如果西方真心改善全球氣候，應該歡迎中國綠色發展才對，因為沒有任何國家擁有如此完整的綠色產業鏈。可事實恰恰相反，西方不但不願接受中國綠色產能，反而千方百計遏制打壓。說穿了，這正是酸葡萄心理作祟，西方競爭不過中國，就給中國扣上產能過剩的帽子，可見他們自私自利，壓根兒不是想改善全球氣候。

最可笑的是，西方連中國在沙漠種植樹木也要批評，指破壞沙漠環境，果真是欲加之罪，何患無詞。西方自己反智也就算了，為何要侮辱全世界的智商？