在日前閉幕的聯合國氣候變化大會上，20多個發達國家承諾到2035年，每年提供最少1.3萬億美元融資目標，協助發展中國家進行清潔能源轉型。表面上看，這筆錢金額不小，但當中只有3,000億美元是贈款或低息貸款，其餘來自私人投資或潛在新資金，相當於空頭支票。難怪眾多發展中國家和環保主義分子炮轟發達國家的行徑有如「侮辱」。

2015年《巴黎氣候協定》曾定下全球暖化的升溫限制在攝氏1.5度，科學家普遍認為若氣候暖化超過這個幅度，人類將面臨難以預測的氣候災難。要達成巴黎協定的目標，就必須控制碳排放。而人類歷史上排放的二氧化碳，大部分來自發達國家，它們出錢收拾這個爛攤子實屬理所當然。相反，發展中國家尤其是一些窮國，並沒有從工業化進程獲得多大好處，卻可能因氣候暖化而遭受滅頂之災。

各國本應攜手合作解決氣候問題，不過近年歐美逆流而動，例如美國當選總統特朗普已聲言上台後將再次退出巴黎協定。歐盟早年曾定下目標，2035年將停止銷售汽油車和柴油車，但歐盟大國德國去年年底停止對電動車補貼後，今年電動車銷量隨即下跌，相關目標很大機會跳票。

歐美多國近年在推動綠色減排方面大倒退，其承諾能否兌現成疑，相反，中國卻日益挑起大樑，成為全球推動綠色減排的主力國家。目前中國生產了全球六成的電動車，在太陽能、風能發電等領域更佔據壟斷地位。歐美如能利用中國的低成本，加速推動綠色減排，按理是可以實現減排目標的，可惜現在西方國家意識形態掛帥，反指中國產能過剩，要對中國貨加稅設限。如果人類真的因氣候失控而面對滅頂之災，只能怪自己狹隘愚蠢。