候任美國總統「狂人」特朗普來真的了，還未正式上任便四處點火，預告會在就職後的第一天內簽署法令，向中國、加拿大和墨西哥的所有進口貨品加徵關稅。這某程度是意料中事，但理由卻相當古怪，聲稱3國未有做好貨物出口及出入境管理，導致大量毒品（尤其是芬太尼）及非法移民湧入美國，危害國民生命以至國家安全。

這當然只是表面的理由，美國的毒品問題不在於供應多，而是因為需求大。首先是當地的醫保制度令市民不敢輕易求醫，有病往往自行買藥服藥，容易造成濫藥問題。此外，多個民主黨控制的州份先後修例將大麻合法化，在社區設立癮君子庇護所和安全注射站等，只差未有免費派發毒品（有些州份曾研究過），自然導致吸毒人數上升。

特朗普不滿毒品問題氾濫，首先應歸咎民主黨，其次怪罪墨西哥也算合理，找中國來洩憤就有點離譜。中國頂多只是出售可用作製毒的原材料和工具，但這些東西都同時用作其他合法用途。不過話說回來，美國近年制裁了多家中國企業，理由是它們向俄羅斯供應了一些本屬民用，但也可用作製造武器的零件和原材料，這樣看來其邏輯也很一致。

以加徵關稅來報復非法移民問題，理由也是滿有創意。當中墨西哥確實難辭其咎，但針對中國和加拿大則有點牽強。美國當然有來自中國的非法移民，但大多是合法入境，然後非法逗留，也有的是經過不同的中南美洲國家偷渡美國，這可是中國的出入境部門所難以控制，要怪就怪美國的入境審批部門和相關中轉站國家。美國來自加拿大的非法移民就更少，反而是最近有不少美國人選擇移居加國，原因正是不滿或怕了特朗普的管治。