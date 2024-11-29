不少人擔心，隨着各類工作機械人和人工智能科技高速發展，許多傳統職位將陸續消失，導致大量民眾失業。其實在另一邊廂，也有一些由科技催生的新經濟活動，創造了為數不少及非傳統的就業機會，令企業、消費者和勞動者同時受惠，「平台經濟」便是其中一環。

「平台經濟」主要是利用網上平台，進行一些可打破傳統地域限制的貨品和服務交易。當中最為人熟悉的是網上購物及訂購食品外賣，還有網約車、預訂機票和酒店的網站等。有關網購、網約平台的營運模式，一方面為消費者提供了更多選擇和更便捷、貼心的消費體驗，另一方面可降低企業營運成本，尤其有利於一些可提供優質產品或服務，但缺乏資金大事推廣及租用昂貴舖位的中小企和個體戶。

「平台經濟」對就業市場亦起到促進作用，尤其是學歷及技術要求相對較低的職位，並有助釋放一些非傳統的勞動力。例如香港的食品外賣送遞服務，就比較多少數族裔參與，原因之一是工作毋須具備較高的中文能力。又例如文件送遞服務，就特別多長者參與，估計是受惠於政府的2元乘車優惠，有助降低運送成本。

至於需要一定體力的貨物速遞服務，則有不少年輕人特別喜歡參與，因為工作時間有彈性，未必要每日返工，又毋須對着大量文件及上司、同事；有需要時可做得較長、較密，多勞多得，亦可間中休息幾日，以便去旅行或者處理私人事務。雖然筆者不太認同這種「打散」生活模式，但事實上是提供了一些另類的就業選擇。

不過，「平台經濟」的興起亦產生了另外一些問題，其一是對送遞員等平台工作者的保障。由於他們往往並非只為一個平台服務，難以亦未必願意跟某一位僱主建立傳統的僱傭關係，因而缺少如勞工保險、退休金等基本僱傭保障。一些外賣平台對於送遞時間和數量的規定，亦可能促使部分送遞員因而開快車、亂泊車，以至衝紅燈「跑數」，對自己及其他道路使用者構成危險。

「平台經濟」在內地發展極為迅速，引發的相關問題亦較為嚴重，當局推出了多項措施加強保障平台工作者的權益，以及避免行業出現壟斷或惡性競爭。但內地對「平台經濟」發展整體是持正面和促進的態度，認為這是科技賦能實體經濟的新質生產力的體現，關乎到擴內需、穩就業、惠民生的總體經濟政策目標。

在香港，有勞工團體要求政府加強規管「平台經濟」，包括檢討相關法例，為行業運作制訂指引，以至訂立標準聘用合約等，希望更好保障平台工作者。筆者認同加強保障的大原則，但同時要避免好心做壞事，變成過度干預及窒礙市場運作，最終嚴重妨礙了「平台經濟」的進一步發展，導致其帶來的多重效益也一併消減，對各方都沒有好處。