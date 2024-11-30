正論：一簽多行及時雨　也見港府無新招

本港經濟有多差，除了從多個地盤爆出拖糧欠薪外，亦可從跌跌不休的零售業數據反映。統計處公布10月零售業總銷貨價值的臨時估計為329億元，按年跌2.9%，為連續第8個月錄得跌幅。就在此時，中央宣布最新惠港措施，自2015年暫停的深圳居民赴港「一簽多行」政策，明日起恢復。這對於疲弱的消費市道來說，無疑是一場及時雨，但卻同時折射出，港府振興經濟沒有新招，永遠指望「阿爺」打救。

「一簽多行」自2009年試行以來，便利深圳居民訪港，卻造成本港承受力爆煲問題，尤以水貨客最為滋擾，中港矛盾也因此愈演愈烈。中央遂應港府請求，於2015年4月開始，將「一簽多行」調整為「一周一行」。時移勢易，今時今日本港旅客不患多而患寡，為了刺激消費市道，現屆政府再次請求中央重啟「一簽多行」，讓1,800萬名深圳戶籍居民，以及持深圳居住證的非戶籍居民，可以一年內無限次往來香港，每次逗留不超過7天。

日前高官沾沾自喜透露，很快就會有好消息公布，結果不旋踵「一簽多行」即重開綠燈，證明中央對港府有求必應。旅遊業界對此大表歡迎，議員認同此乃及時雨，要求當局做好口岸交通配套，亦促商界做好迎客準備。誠然，深圳居民不用每次來港都申請簽證，只需一次申請即可在一年內無限次往返，非常方便，肯定可以吸引更多深圳旅客訪港。但同時不無隱憂，業界指內地旅客消費模式已有改變，來港以深度遊為主，不再大手筆爆買，而且傾向即日來回而不過夜，即使開放「一簽多行」，酒店業及零售業未必顯著受惠。

業界的憂慮不是沒有原因，10月有十一長假期，惟零售業總銷貨價值還是繼續插水，特別是名錶、奢侈品、衣履等貨品跌幅明顯。何況深港兩地只有一橋之隔，現時只有皇崗口岸為24小時通關，別說過夜，深圳旅客就連「留夜啲」都難。議員希望增加24小時通關口岸，但這方面不是希望就會實現，必須獲中央批准和深圳配合。香港可以做到的，就是提供優質的旅遊體驗留客。無奈飲食業、零售業等目前仍面對人手不足、成本高昂等問題，而深圳卻不斷進步，兩相比較下，香港競爭力相形見絀。君不見，港人每個周末北上消費已成指定動作，若本港業界服務再不提升，收費卻高人一等，恐怕也會嚇怕深圳旅客。

事實上，中央送上的惠港大禮源源不絕，單是今年中，便宣布內地旅客到港澳購物的免稅額，由5,000元人民幣提升到12,000元人民幣，連同口岸進境免稅店商品，上限15,000元人民幣。當時高官喜不自勝，認為有助刺激本港零售業，但從一跌再跌的數據已可知，這只是一廂情願。說到底，香港雖有背靠祖國的優勢，但若然港府不思進取，萬大事只知北望「阿爺」打救，從不認真提升競爭力，要走出經濟低谷，真是談何容易。