娛圈單打：票房失利賴女友　唔怨自己亂擇偶

哎呀，有冇再兒戲啲呀？黃曉明今年9月先至高調認愛網紅葉珂，一時話葉珂大肚，一時又話二人已經領證結婚，總之多姿多采，顯得前妻Angelababy悽悽慘慘戚戚。點知說時遲、那時快，曉明大哥新作票房仆直，旋即傳出跟葉珂斬纜，係真唔係呀？

唔通真係「遇到半點風雨便思退」？鬼咩，曉明大哥套《戴假髮的人》，上映9日匆匆落畫，埋單計數，票房不足500萬人仔，失威事小，一旦被認定係票房毒藥事大。你知啦，內地電影普普通通都收幾個億，五球絕對唔見得人，連曉明大哥嘅片酬都唔止呢個數啦，以後仲點搵食呀？

好明顯，如果分手傳聞屬實，曉明大哥即係將票房失利歸咎於女友。葉珂又的確唔抵爭，既鍾意炫富，又把口唔收，得罪人多稱呼人少，最不堪係黑歷史揭極都有，前夫直斥佢撒謊成性提告，搞到人見人怕。內地觀眾又零舍注重藝人私德，曉明大哥連女友都管唔住，形象大大受損。話票房失利唔關條女事，好難令人信服囉。

之不過，條女自己揀，趴街無謂喊。鬼叫曉明大哥色迷心竅，咁多良家婦女唔揀，係要揀個爛燈盞咩。就算佢叫女友「退網」，又向粉絲鞠躬道歉補鑊，七情上面咁款，一樣救唔番套戲。

好啦，現時外界最關心，就係葉珂究竟有冇大肚呢？之前傳到二人奉子成婚咁滯，接着又有人爆料，話葉小姐苛索2.7億元掟煲兼落仔費，搞到花生一地。嗱，曉明大哥已悄悄刪除社交網嘅認愛宣言，恐怕呢段情凍過水。佢會唔會步韓星鄭雨盛後塵，要仔唔要乸，好事之徒拭目以待。