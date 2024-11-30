拜登在離任前盡把可用資金和武器撥給烏克蘭，鼓動侵入俄境空炸。可惜武器付運有限，歐盟各國連英國也不積極配合。烏克蘭用美製遠程導彈攻俄，絕大多數被俄攔截，作用有限，造就不了拜登要求引發歐俄大戰的力度。相反地，更讓俄拿出新發展的榛樹高超音速中程彈道導彈來震懾歐盟。

俄羅斯在過去兩天轟炸烏境內眾多軍事設施，遍及西部各地。普京在哈薩克斯坦開會期間指出，榛樹導彈是新研發的，性能可比洲際導彈，殺傷力近似核武。導彈秒速2至3公里，西方的空防系統，無法攔截，也正在批量生產，且部署對付烏境內所有重要軍事設施。言下之意暫時只針對烏境，還未如普京之前威脅那樣會打擊供應遠程武器給烏克蘭的任何國家。俄羅斯還是有所節制，避免引發大戰。

可俄羅斯同時提出，從俄境南部發射榛樹導彈，20分鐘可打倫敦和巴黎，15分鐘至柏林，13分鐘至華沙。抗俄的4大歐洲國家首都均在榛樹導彈射程之內，也是無可防衞的。這還是向歐洲國家作出威脅，不用核武，單單只是榛樹導彈便足夠摧毀歐洲大國的首都，各國便不應把俄的警告視如無物。首試榛樹導彈於烏克蘭，已示威力。這便讓歐洲各國要衡量俄的反制風險，來決定是否跟從拜登，對俄作最後一擊。依歐洲各國的傾向，尤其是這四大國家── 德、法、英、波在國內政治方面援烏政策正備受批評，其執政黨的政治命運不穩，哪有足夠信心去依從拜登的邪惡陰謀？普京的榛樹導彈便把拜登最後一戰破壞掉了。

不過，榛樹導彈的政治作用更大。一是俄對歐洲的威脅變成可能，不用核武，卻有核武的破壞能力。二是榛樹導彈可用於烏克蘭，也即可用於任何個別戰場，包括把技術轉移給伊朗，對美國霸權便多了一個有效的阻擋手段。三是或會挑起軍事競賽，產生分化歐盟的效果，但與列根時代不同，是俄迫壓美國追趕。過往是蘇聯勢弱，軍事競賽弄垮經濟，今次是美國勢弱，經濟難以支撐軍事競賽的龐大支出。列根還可作「星球大戰」的假局來欺騙蘇聯，今次俄的榛樹導彈卻逼得美國不能不作真正投入。

普京的榛樹導彈一招，重點是分化美歐關係。美國既保護不了歐洲，歐洲為甚麼還要支付軍費給美國，花錢後仍冒受俄打擊的風險呢？歐洲各國怎會不有異心？