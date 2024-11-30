不經意間，美國國債已突破36萬億（美元‧下同），去年9月剛達到33萬億，僅僅一年就增加了3萬億，簡直令人咋舌。特朗普和拜登總共執政8年，美債由20萬億增至36萬億，平均每年增加兩萬億，按照這種速度膨脹下去，等到特朗普第二個任期屆滿，債務規模豈不是達到44萬億？甚至有人估計，到了2033年美國債務將達到驚人的72萬億。今年單是支付國債利息就超過一萬億，日後更不得了，即使印鈔機24小時不停轉動，也未必能夠應付利息，更別說償還債務。

目前美國GDP總量是28萬億左右，看似十分龐大，其實聯邦財政收入一年也不過是4萬多億，而財政支出卻達到6萬多億，如此巨大的赤字只能靠舉債填補。問題是，美國財政已連續23年錄得赤字，而且不知伊於胡底，如何填補？當國債增速遠遠超過GDP增速，意味美國早已資不抵債，只剩一個空架子。

商人出身的特朗普當然知道這樣下去不是辦法，所以煞有介事成立政府效率部，並委任馬斯克等人負責，說是要精簡政府架構，提升效率，減少浪費，目標是每年節省聯邦支出兩萬億，以達致收支平衡。怕只怕，理想很豐滿，現實很骨感，許多開支根本無從節省，包括社保、醫保、軍費和利息已佔去絕大部分開支，其他方面即使能夠節省，也不過是杯水車薪。更何況，既得利益集團根深柢固，並非說精簡就能精簡，說節省就能節省。

畢竟官僚機構和私人企業不同，馬斯克可以輕鬆管理自己的企業，不代表也能輕鬆搞定官僚機構。尤其是面對盤根錯節的軍工複合體，誰敢隨便觸動其利益？都說美國存在「深層政府」，由政界、金融和工商界等高層人士組成，與合法當選的政府並行，暗中行使國家權力。這種說法當然無從證實，有人視為陰謀論，但既得利益集團勢力龐大，影響力無所不在，許多政客充當其代理人，這是毋庸置疑的。在上屆任期內，特朗普曾多次明示或暗示「深層政府」的存在，以及其對自己的威脅，空穴來風，未必無因。

近日特氏團隊聲稱，部分內閣提名人選受炸彈威脅和惡作劇電話騷擾。這也許並非偶然，而是一種警告，特朗普本人尚且屢遭暗殺，何況是其他人。利益集團尾大不掉，沒人敢輕易得罪，節省開支只能淪為空談，債務規模也就只能繼續膨脹。