美國做甚麼事都抱持雙重標準，公我贏，字你輸，永遠如是。單是俄烏戰爭，中國老早提出勸和促談，政治解決；老美則口說要和平，實際不斷拱火澆油。中國常駐聯合國副代表耿爽表示，對烏克蘭戰事加劇深感不安，呼籲各方包括美國與中國合作，結束戰爭。但有報道指，美國總統拜登準備擴大對烏軍的武器援助。

全世界都知，烏克蘭只是美國的棋子，充當代理人為美國而戰，美國要烏克蘭打，它只能打；美國喊停，它才可停下。可惜烏克蘭完全不中用，接連敗北，反而俄羅斯巍然不動。一計不成又生一計，拜登在任期尾聲忽然首開綠燈，准許烏克蘭使用美製遠程導彈攻擊俄國本土。

一個行將卸任的總統，正常來說，不會在這個時期作出任何影響局勢的重大決定，偏偏拜老頭面對特朗普上任在即，早已氣得瘋了，也不講政治倫理。現在又傳出欲進一步擴大援烏武器，甚至美媒言之鑿鑿指有官員獻計，建議拜登將當年向烏克蘭獲取的核武，重新發放予烏克蘭使用，堪稱唯恐天下不亂。

美國早前已推諉中國向俄提供經貿支援，好使俄羅斯經濟企穩，讓其戰鬥下去。現在又怪罪中國沒有好好管束北韓，弄致朝鮮跟克里姆林宮眉來眼去出兵援俄。在聯合國安理會上，美國賊喊捉賊，促中國運用影響力，阻止北韓支援俄羅斯。

其實，候任美國總統特朗普已一再表明，上任後必會結束戰爭，奈何拜登私心太重，冥頑不靈，硬是要跟下任總統唱反調，不擴大戰爭不罷休。這場仗打了兩年多，除了令烏克蘭人國破家亡，美國和歐洲白花大量銀子，究竟還有甚麼意義？還不順勢叫停，只知甩鍋中國，難道真的要爆發核戰貽禍世界、遺臭萬年方休？