不少反華的時事評論者巴巴等待，希望特朗普重掌白宮之後，會全力對付中國。豈料特朗普日前在網絡社交平台上宣布，他上任的第一天會簽署法令，對中國入口貨加徵10%關稅，但對友邦加拿大和墨西哥，亦開徵25%。好些反華者看到這則消息，自謂驚異得幾乎連下巴也掉下來。

平情而論，美國對加國和墨西哥開徵的關稅，並非真比中國高。美國一直對中國貨徵收入口稅，平均是19.3%，再在現有基礎上增10%，實際上是達到29.3%，仍略高於加、墨兩國的25%，但高出的比率不多，從中更沒顯示出，白宮新班子當真會將中國視為死敵。

筆者一直認為，特朗普表面上反華，實際上，他可能是過去幾任美國總統當中，心底裏最體諒也最能明白中國的人。特朗普未必比幾位前任總統聰明，但他個性現實，不屑追求甚麼理想主義。容我大膽說句，要是今天的中國，是由特朗普加富商馬斯克這個組合執掌政權，他們很可能也會採用北京原有的方式，去處理台海問題，甚至也會以同樣的手段，去應付2019年香港的反修例風波。特朗普與馬斯克只會視中國為競爭者，卻不會視作敵人。最適當的比喻，是他們會把你視為球場上可敬的對手，在場內會想方設法把你扳倒，但比賽結束後則不然，他們可能會握着你的手說：「你剛才打得真好，換作是我們，也會採用同樣的戰術。」

新任白宮主人最看不起的，反倒是那些平日稱兄道弟，暗地卻不停向美國討利益的盟邦。特朗普會質疑，憑甚麼要讓你們在對美貿易中，獲得大量順差？又憑甚麼要讓美軍替你守護領土，卻要美國負擔軍費？這些種種的不平，特朗普在這個任上，都會逐一討回。