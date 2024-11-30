台灣詐騙情況愈演愈烈，光是10月一個月，便被詐騙高達120億元新台幣，比去年一年的總和還多，為了因應這樣的狀況，民進黨去年成立打詐辦公室，今年更升格為打詐指揮中心，還大幅調整打詐預算到73億元新台幣，足足是上年度的4.8倍，要展現防制詐騙的決心。

假如你真的相信民進黨要打詐，那你就把事情想簡單了。綜觀民進黨編列的所謂防制詐騙預算，高達八成以上其實都用在所謂宣導或是各類部門支出，真正用於第一線打詐的經費，其實僅有一成多。也就是說，經費編得愈高，綠友友們的標案就愈多，側翼也就養得愈肥。台灣詐騙本土類型僅佔兩成，逾八成都是境外詐騙，而在跨境防制詐騙上，民進黨既無力，也無心去做，無法杜絕源頭，在台灣內部再怎麼折騰，都是收效甚微。

對民進黨而言，打詐的辦案順序是1.有高官或綠友友被詐騙，要低調迅速從嚴查辦追回款項，避免媒體炒作。2.發生涉及人命的社會矚目事件，要盡快抓到人交差。3.對內依靠銀行職員與員警被動勸說，銀行拉長指定匯款作業時間。4.境外犯罪只要避免上新聞即可，多一事不如少一事。

有熱心在海外協助營救被詐騙集團拐帶至泰緬的台灣人士開記者會抱怨，台灣政府對處理海外涉詐人員興趣缺缺，不僅不願提供相關資訊，連協助遣返這些人也相當被動，往往以「他們應該也是詐騙集團成員」推託，表示資源有限、愛莫能助。

連積極將涉詐的台灣人救回，藉此深入了解詐團結構，打擊源頭要害都不肯，又怎能期待他們對抗詐團呢？事實是，民進黨自己就是詐騙集團，關心的只是如何藉防詐豢養更多側翼打手，要他們捉詐團，根本是請鬼拿藥單。