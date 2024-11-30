中國經濟在疫後的發展未如理想，促使當局去年底起先後對38個國家實行免簽。同一時間，北京當局也推出許多簡化來華手續的政策，通過優化簽證申請表、取消簽證預約、調減簽證規費等措施，讓外國人辦理來華簽證的手續更加便捷。這些政策很快就立竿見影，過去一年前赴中國旅遊的外國旅客人數明顯增加。

北京在鼓勵外國人來華旅遊下足工夫，客觀上會影響到香港旅遊業。一方面，中國與部分國家是相互免簽的。隨着內地民眾有了更多免簽目的地的選擇，一些國家憑藉免簽便利、旅遊成本低廉以及獨特的文化體驗，吸引了大批中國人到來旅遊，間接削弱了香港在內地旅客心目中的吸引力。

另一方面，中國對外免簽國家增加，外國人赴華比以前便利，在選擇旅遊目的地時會更加注重中國。相比之下，香港的住宿成本在疫情後仍然保持高水平，與內地相比沒有競爭優勢。若在兩者選擇一個的話，許多外國人都會去內地，令香港旅遊業流失不少外國遊客。

但香港也有自己獨特的優勢。香港國際機場的航空網絡遍布全球各地，以及連接約50個內地航點，是理想的機場中轉站。中國擴大免簽國家範圍後，入境遊將迎來顯著增長。香港有很多航線和航班，在這方面可以搶到一杯羹。

香港機場三跑系統剛剛啟用，由原來的雙跑道變成三條跑道，整體運載力將增加50%至每年1.2億人次。目前香港旅遊業正面臨結構性變化，需要尋找新的突破點。港府應積極推廣國際機場，吸引更多遊客在港轉機，鞏固香港作為國際航空樞紐的地位。另一方面，當局也應該針對轉機乘客市場，制訂新的旅遊政策和市場策略，吸引外國遊客在香港多留數天。