正論：經濟凋敝治安壞　鬧市罪案必叢生

都說經濟和治安息息相關，果不其然，本港又發生巨劫案。昨日清晨時分，中環一帶還是靜悄悄之際， 3名帶備爆破工具的賊匪，熟練地闖入一間收購及寄賣名牌手袋的店舖，扑爆飾櫃掠去數十個合共價值千萬元的名牌手袋，再施施然乘坐接應車輛逃去，整個作案過程僅約3分鐘。本港零售業本已陷入寒冬，經濟不景令更多人鋌而走險，打開門做生意者惶惶不可終日。

現場為皇后大道中新世界大廈17樓，從閉路電視拍下的作案過程可見，3賊有備而來，不僅手持爆破工具光明正大從大廈貨𨋢進入，到達目標店舖後更分工合作，一人負責打爆大門及飾櫃，其餘兩賊各將名牌手袋放入3個大布袋內，「滿載而歸」隨即落樓登上接應的私家車離開。店舖負責人其後點算損失，驚悉失去66個名牌手袋，價值達到約1,000萬元。

整個作案過程只有短短幾分鐘，3賊表現得不慌不忙，顯然早有準備。而大廈保安見3人持有工具，還以為是裝修工人不以為意。該些名牌手袋一直有價有市，相信不久之後便會有人在黑市放售，甚至運回內地轉售。最終能否破案，端視執法部門有沒有能耐跟賊匪「鬥快」。

案件之所以令人震驚，除了名牌手袋價值連城，更因為賊匪之冷靜神速，予人無法無天之感。本報早就提醒，一個地方的治安好壞，跟經濟環境密不可分。本港經濟在疫後一直沒有起色，今年甚至比去年更差，年關將至，必然會有更多不法之徒以身試法，爆竊案、搶劫案恐怕沒有最多、只有更多。

可以看見，本港今年首7個月錄得54,194宗罪案，較去年同期顯著上升7.9%，除了詐騙案氾濫成災，勒索和暴力案件大幅增加，盜竊案、爆竊案的數字亦有所增長。現已踏入12月，稍後「埋單計數」，各式罪案肯定進一步上升。必須強調，自疫後復常後，罪案數字年年增加，隨着經濟下行，年關難過，必會有更多人鋌而走險。早前連前一哥曾偉雄的寓所也遭爆竊，反映治安不靖的冰山一角。

別看香港「無處不天眼」，連港鐵每節車廂都安裝了閉路電視，執法部門煞有介事強調有助減少罪案和提高破案率，但實際上卻未如人意，破案率未見特別改善。僅今年上半年，執法部門的破案率僅得26.3%，絕對不是見得人的成績。

每遇輿論質疑，部門首長必然拿「疫後復常、罪案也復常」說事，再不然就是以「比起其他地方，香港治安未算最差」及「詐騙案拉低了破案率」來自我安慰。正因為這種不引以為戒、不努力改善的態度，變相鼓勵令不法分子視法治如無物，連懲教署、警員以至法官都相繼受襲。更不必說，黑社會和南亞兵團作惡肆無忌憚，珠寶金行劫案輪番出現，如今連二手名牌手袋店也遭殃。

剛公布的10月零售業總銷貨價值按年跌2.9%，已是連續第8個月錄得跌幅，反映市道持續疲弱。港府無計可施，又是向「阿爺」求救，促成深圳重啟「一簽多行」。怕只怕，及時雨也難救乾涸龜裂的經濟，愈來愈多人財政陷困，各式罪案層出不窮。