世界視線：以黎暫時停火　各方加強部署

以色列與黎巴嫩真主黨日前達成停火協議，協議列明，以軍和真主黨在未來60天內，需從黎巴嫩南部撤走。以色列答應停火，對外宣稱是已透過通訊器材及軍事襲擊，消滅了真主黨主要領袖，亦摧毀了70%真主黨的武器，得到重大戰果。其實對以國來說，這明顯只是暫時停火，以色列安全內閣只有一票反對，停火協議得以簽訂。

不過，以色列北部邊境的居民仍未返回家園，一方面是以國政府還未公開保證邊境地帶安全；另一方面是去年以巴衝突爆發後遷離的以色列民眾，一年多以來不少已在大城市落腳，居所及孩子教育亦有較好安排；此外，他們亦不相信停火可以免遭破壞。

西方媒體在以色列大城市的一些訪問顯示，部分受訪者認為不應該簽訂停火協議，因為這只會讓真主黨得以重整旗鼓；也有受訪者認為這只是以色列政府的緩兵之計，以騰出手來全力打擊巴勒斯坦回教激進組織哈馬斯。

至於以黎邊境的黎巴嫩民眾，則大舉遷回，因為這是他們的原居地，生活及子女教育都無法長期離開當地，不過不少人的家園卻被以軍嚴重破壞，景況可憐。

以黎停火能否確切執行，端視黎巴嫩軍隊與聯合國維和部隊能否充分合作，分隔真主黨與以軍。目前黎巴嫩政府只有6.5萬正規軍，國家因戰火瀕臨破產，需要塞浦路斯及歐盟資助維和經費。

事實上，停火60天的安排有其玄妙之處，首先是配合拜登政府不斷施壓要求停火，但停火結束時已是特朗普政府上場，開始主持大局，而特氏口口聲聲支持以色列打擊哈馬斯及伊朗，但另一方面又標榜自己是停戰總統，表現非常矛盾。以色列總理內塔尼亞胡將利用這段停火時間，全力狙擊加薩南部的哈馬斯，然後探清特朗普的底線，看看可以何種方式打擊黎巴嫩真主黨、也門叛軍青年運動及伊朗的軍事力量。

而停火協議下的暗湧，是以軍會利用這空檔期全力攻擊被孤立的哈馬斯，據悉拜登政府已提供裝備給黎巴嫩軍隊，以強化其軍事力量遏制真主黨；不過，伊朗政府也會透過敍利亞把軍事裝備轉運給真主黨，支持其作戰。看來，以黎停火60天後應不會延續，至於是大打抑或小打，一切視乎特朗普的取態。

柏林自由大學哲學博士 史文鴻