拜登政府愈來愈沒有底線，竟要求烏克蘭調低徵兵年齡下限，從25歲降至18歲，以應對烏軍兵源不足的問題，這不是叫烏克蘭青少年送死嗎？難怪世界首富馬斯克忍不住質問：「還要讓多少人死去？」烏克蘭之前已將徵兵年齡從27歲調低至25歲，但還是解決不了問題，照樣兵源短缺，捉襟見肘。目前已有逾百萬人被徵召入伍，當局計劃再徵召16萬人，對僅剩2,000多萬人口的烏克蘭來說，顯然是難以承受之重。

老美當然不會考慮這些，他們只關心如何利用戰爭拖垮俄羅斯，烏克蘭人不過是炮灰，死多少人都無所謂。根據俄方提供的數據，戰爭爆發以來，烏軍傷亡已超過50萬人，僅今年10月以來就損失了7萬兵力。姑勿論這些數字有沒有誇張的成分，烏軍傷亡慘重、兵源枯竭是不爭的事實。基輔當局承認，最少有10萬士兵開小差或擅離職守。這說明甚麼？說明烏軍士氣低落，無心戀戰。

事實上，戰爭打到這種地步，交戰雙方固然五勞七傷，國際社會也早已厭倦，再打下去沒有任何意義。但拜登政府並非這麼想，臨下台還在拱火澆油，甚至企圖用盡最後權力，為烏克蘭援助計劃追加240億美元，一旦獲得國會批准，美國在俄烏戰爭的總支出將達到2,100億美元，真可謂善財難捨，冤枉甘心。在追加的撥款中，大部分用來補充美國武器庫存，讓總統可以繼續透過特別提取權方式向烏克蘭直接運送武器。可見拜老頭為了給特朗普挖坑，無所不用其極。

更駭人聽聞的是，有政客建議美國政府將當年取自烏克蘭的核武器「返還」，以此威懾俄羅斯。這種餿主意也想得出，只能說明老美已走火入魔。俄羅斯核彈頭早就整裝待發，如果美國「核武裝烏克蘭」的陰謀成真，正好給俄方先發制人的藉口，到時不僅烏克蘭灰飛煙滅，整個歐洲乃至美國都難逃一劫。

俄羅斯總統普京近日又放出狠話，早前實戰測試的榛樹高超音速中程導彈或用於打擊基輔，甚至直接打擊決策中心。這是虛言恫嚇嗎？任何人都不要低估戰鬥民族的決心。按照普京的說法，榛樹導彈可以攜帶數十枚分導式彈頭，以10馬赫速度攻擊目標，擊中後產生4,000℃高溫，可摧毀地底深處的堅固目標。試想想，如果俄軍以榛樹導彈對基輔實施「斬首」行動，澤連斯基跑得掉嗎？