候任美國總統特朗普預告在上任後首日簽署法案，對美國的三大貿易夥伴，中國、加拿大及墨西哥的所有進口貨品加徵關稅。當中對加墨兩個鄰國的建議加幅（25%）竟然還高於中國（10%），即使加上此前已對華徵收的約20%關稅，在計及中國貨品本身價廉物美之後，反而可能提高了後者的競爭力。

再者，經過長達四分之一個世紀的北美自由貿易協定和其後的新版美墨加自貿協定，3國的貿易和產業供應鏈早已密不可分。許多美國生產線都依賴從加墨進口原材料與零部件，也有不少加墨貨品其實是利用美國出口的原材料與零部件加工製成，加稅既傷人也傷己，不但會刺激通脹，亦會打擊美國的生產、出口，以至本地工人就業，隨時比當年英國脫歐造成更大影響。

特朗普是生意人，也是個聰明人，其候任內閣與幕僚顧問也有大堆聰明的生意人，怎會不明白有關道理。因此不少人估計，特氏事先張揚提出有關加稅方案，純粹是靠嚇敲詐，迫使兩國在貿易及其他問題上給予美方更多好處，根本無意真正落實。

事實上，特朗普在首屆任期也出過類似招數，通過威脅對加拿大的鋼材和汽車等加徵關稅，成功換取對方向美國開放農產品市場。墨西哥方面，特氏除了關注毒品、黑幫及中國貨品經該國轉口美國等問題，最重要還是打擊非法移民。特氏當年講過要由墨方支付興建邊境圍牆的費用，但對方政府當然睬你都傻。美方曾考慮採取行動報復，但後來因爆發疫情而作罷。現在則可重新排上議程，以關稅收入來補貼相關反移民開支。言猶在耳，墨西哥及加拿大的領導人，近日已先後致電以至秘密探訪特朗普求和，兩國的加稅方案可能永遠都不會實施。