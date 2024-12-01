中國、俄羅斯、北韓的一舉一動備受矚目，尤其中俄、朝俄組合稍有風吹草動，都引來美西方的特別關注和猜測，由是可見中俄朝這三角組合，對世界局勢有蝴蝶效應。

呢，聯合國安理會日前開會審議俄烏戰事，美國常駐聯合國副代表伍德表示，北韓準備向俄羅斯提供更多彈道導彈、遠程自走炮及多管火箭炮。伍德指北韓準備向俄國運送更多彈道導彈，情報亦顯示大批北韓製170毫米自走炮及240毫米多管火箭炮，即將出現在戰場。當然，天下沒有免費的午餐，北韓透過軍援俄羅斯，換取防空系統、燃料、先進技術及軍民兩用設備，這倒是名副其實的「互利共贏」。

事實上，俄烏戰事殺出個北韓，俄朝「走在一起」，西方國家的神經末梢怎會不緊張？俄羅斯國防部長別洛烏索夫日前到訪北韓，這是他不到半年第二次訪問平壤，北韓國防相努光鐵在機場迎接，且為別洛烏索夫舉行歡迎儀式，附近一帶掛上紅色橫額，以韓文及俄文寫上「全力支持和聲援戰鬥中的俄羅斯軍民」！韓聯社預計雙方繼續討論北韓士兵援助俄方等軍事合作。

自普京與金正恩今年6月簽署《全面戰略夥伴關係條約》以來，俄朝官員互訪頻密，北韓外長崔善姬分別於9月和10月出訪俄國，更曾獲普京接見。兩國高官互訪之頻密，凸顯俄朝於軍事政經合作已非比尋常，美國和西方國家唔緊張就奇！俄羅斯乃軍事強國，普京已警告，日前測試的榛樹高超音速中程彈道導彈，已開始大規模生產，榛樹導彈可摧毀地底深處的堅固目標，大規模使用的威力等同核武。可見烏克蘭再負隅頑抗，基輔大有可能被炸成廢墟，滿目瘡痍，戲子總統何必再瞎折騰？