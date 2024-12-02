正論：外出公幹無節制　公帑亂花壞形象

政府在本財政年度首6個月收入1,176億元，但開支多達3,607億元，嚴重入不敷支，財政狀況進一步惡化。雖然政府在期內發債當收入249億元，但亦要償還78億元到期政府債券，令整體財赤擴大至2,260億元；財政儲備跌至5,086億元水平，與本財政年度開始時的7,346億元相比，短短半年間就消耗掉逾30%。政府面對如此財困，開源無方，本應在開支上加強節流，起碼應做到「應使則使」而不是做大花筒！

然而新一份《審計報告》發現，創新科技署轄下「納米及先進材料研發院」在申領膳宿津貼等有可改善地方，離港公幹費用亦有超額情況。審計署署長林智遠指政府及審計署都較關注新一份《審計報告》提出的個別人士操守問題，認為不能因個別公職人士有公私不分的行為，影響政府形象及公帑運用。

究竟個別公職人士如何公私不分，豪花公帑如流水？審計署早前發表的報告揭發研發院前行政總裁，過去4年的公幹旅程，有7次食宿都超額，最多一次逾8萬元；又有員工有9次以個人理由延期逗留更改旅程，更有3次旅程的交通費用超額。報告亦指出，在過去5個年度，研發院30次公幹旅程的膳宿津貼申領，其中10次的酒店住宿費超過應得膳宿津貼，研發院承擔金額介乎5,292元至82,644元不等，其中7次涉及時任行政總裁。另外，4次公幹旅程的餐費亦超出津貼，金額介乎607元至4,700元不等，全部涉及時任行政總裁。林智遠昨在電視節目指過往《審計報告》已有跟進相關問題，對仍有人犯相關錯誤感到詫異，指政府對公幹及膳宿等情況有指引，又強調公職人員不應以權謀私，影響到政府全盤支出及形象。

事實上，從以上可見有關的食宿、酒店、交通等費用超額，有員工固然亂來，而涉及「時任行政總裁」的大花筒行為更長達4年，這反映政府監管不力，縱容公營機構高層為所欲為，不依規條指引，並非應使則使；多數公營機構的運作由政府支付，既然涉及公帑，在監管上理應不該「放任自流」，但從新一份《審計報告》卻看出，個別人士以權謀私的現象竟如此放肆！林智遠稱，現屆政府較緊張公帑運用，現時不少公職人員都已「應慳得慳」，但部分公營機構沒有這種心態，希望《審計報告》對其他公營機構有震懾效果，令他們引以為戒，而署方未來工作方向亦會更多關注公營機構。

誠然，近年粵港兩地的合作項目增加，被問到如何審計政府部門在內地使用公帑情況，林智遠表示，部門在內地的支出亦會備存文件及數據在香港，但如果長遠希望做得更加到位及深入，有可能需要「過河」跨境進行，需要國家審計署及省市審計署配合，甚至要由他們審計。不過，如何就長遠「過河」與內地合作，署方需與國家或省市的審計署合作，但仍處於籌備階段。講到尾，要做到不亂花公帑，就要在「匡正祛邪、激濁揚清」上多做教育和監察，一發現開支有問題，立刻嚴肅跟進並糾正懲處，不能任由蒙混過關，一次又一次超額，積陋成習就難以做到「為之於未有，治之於未亂」！