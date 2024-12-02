「一簽多行」政策，旨在便利深圳居民來香港旅行，該措施由2009年起試行，到2015年作調整，由「一簽多行」改為「一周一行」，以避免來港的旅客太多，市面不堪負荷。但時移世易，如今港人北上者多，南下香港的大灣區居民相對較少，本地零售業艱苦經營。港府為了救亡圖存，請求中央恢復「一簽多行」。

新措施便利了1,800萬名深圳戶籍居民，就連持深圳居住證的非戶籍居民也能受惠，一年之內可以無限次來港，每次逗留不多於7天。「一簽多行」政策對刺激本地零售業，不能說沒有作用，筆者平素在深圳走動，向一些非戶籍居民詢問，有很多都說從未踏足過香港，也很渴望到港一遊。只要吸引到這批客人來遊，對打救香港市道，總會有點助益。

香港的經營者也須奮發圖強，不能老是依靠別人打救。2023年新冠疫情之後，中港兩地恢復通關，有些深圳人跟我說，他們也到過香港，發覺不少餐廳、飯館的出品頗難吃，反倒到澳門旅行印象頗佳，一般食肆比起香港，更能用心做飯做菜。我與友人到大灣區旅行，有時候晚了，本想早點過關，返回香港才吃晚飯，但同行者總會有人提議，還是在深圳飽餐一頓再返港吧，在香港嘛，往往「冇啖好食」，有時候吃完，還要憋了一肚子氣。

中國內地是世界上「內捲」最厲害的地方，不少經營者都是從木人巷打出來的。內地的消費者被寵慣了，不少香港經營者恰恰相反，過去經濟繁榮，不愁生意，餐廳、飯館只要能把菜端出來，不論品質好壞，都會有人光顧，甚至是客似雲來。可是這一切已經改變，內地的「內捲」潮正橫掃四周，澳門似乎已經適應下來，香港必須急起直追。