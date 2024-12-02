特朗普似乎要玩真的，近日頻頻放話要祭出關稅大旗，而且重點擺在進口前三大國墨西哥、加拿大與中國大陸；台灣很多綠營人士對此的反應是「暗自竊喜」，認為如此一來將重創大陸經濟，大陸的失敗就是台灣的成功。

綠營人士認為，全球供應鏈因中美對抗重組，台灣廠商被迫加快遷出大陸的腳步，一方面降低了台灣對大陸的經濟依賴，另一方面出口美國的比重卻大幅增加，從2018年的11.7%大幅躍升至今年前3季的24.1%，成為台灣最重要的貿易出口國。也就是說，美國若對中國大陸進行強力的關稅制裁，大陸經濟必將遭受嚴重打擊，而台灣的損失會相對輕微。

但特朗普連對歐盟都要加徵關稅，對亞洲國家又豈能放過？據美媒統計，2023年前五大出口美國的亞洲國家排名，大陸第一名，出口額達5,012億美元，佔大陸總出口額的14.8%；居次的日本為1,451億美元，約佔日本總出口額的20.2%；南韓是第3名，對美出口額達1,163億美元；第4名是越南，總額為970億美元。而台灣排在第5名，對美出口總額為762億美元，約佔整體出口總額的17.6%。若以今年統計，台灣名次恐怕要更加靠前。

而美國對台灣的貿易逆差也相當驚人，從2018年的152億美元，快速增長到2023年的478億美元！短短6年間增長3倍多，今年勢必更加擴大，如果特朗普真要開鍘，又豈會放過台灣？

很顯然，若特朗普真的祭出高關稅，中日韓台都將受害，而對美出口佔大陸的14.8%，卻佔了台灣的24.1%，佔比較重受害卻會比較輕微？這到底是甚麼邏輯？台灣還是別幸災樂禍，好好想想怎麼應付特朗普的嚴峻挑戰吧！