娛圈單打：三級肉搏得啖笑　浪費兩位好演員

韓流男神孔劉搭檔徐賢真新劇《一箱情緣》全套上架，孔太太們衝着「19禁」劇情第一時間先睹為快，結果卻是大失所望。男女主角床戲以秒計，而且只見孔劉露背，連《黑色月光》的香艷場面也比不上，難怪大家睇到「唓」聲四起。

反而女二有露出床戲，但每當拍攝露點鏡頭，女二頭部必然消失；而對準女二面部表情拍攝，裸體又必然消失，以此推斷，根本係裸替上陣！難怪口痕友話，脫得咁鬼祟，脫嚟做乜？何況脫唔脫，對劇情推進皆沒有幫助，一句到尾，劇情非常緩慢，氣氛暗沉，睇到人昏昏欲睡！平白浪費了孔劉和徐賢真兩位好演員。

大家都知，孔劉自2016年拍完《鬼怪》之後，久未有掛頭牌又出彩嘅劇集出街，中間雖有客串大熱《魷魚遊戲》，但並非主角；而電影《複製人徐福》不叫好也不叫座，劇集《寧靜海》同樣被評為曲高和寡，外界由是期待孔劉再演高甜愛情劇。《一箱情緣》以契約結婚為前提，本來係韓劇拿手戲碼，詎料編劇硬要探討所謂的成年人婚姻觀、家庭創傷等，再加入九唔搭八的懸疑劇情，雖然只有短短8集，一樣睇到人悶出鳥來。

好啦，孔太太們惟有又期待下一次。話時話，孔劉形象正派，出道至今沒有負面新聞，當年主演《無聲吶喊》，更令社會重新關注聾啞兒童學校性侵事件，促成獲放生的涉案人重新被判刑，成為大韓民國的社會良心。呢，最近鄭雨盛「要仔唔要乸」事件鬧得滿城風雨，口痕友就話，鄭生出事唔出奇，孔劉出事先至出奇，由此可見其優質形象牢不可破。