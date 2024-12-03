世界視線：特朗普瘋狂威脅　風險過大易退縮

美國總統當選人特朗普威脅會對金磚國家徵收100%的新關稅，以阻止它們建立新的金磚貨幣或有關國際結算體系，以去美元化。此舉會把美國與其他國家對立起來。

美國只能容許其他國家依附美元，依附美國，不准另起爐灶，改變美國的美元霸權。這不僅是美國優先，而是要求其他國家只能臣服於美國，不能有異心。對待金磚國家是這樣，歐盟的歐元按此邏輯亦不能與美元分庭抗禮。特朗普是堅持美元大一統天下的霸權，他能否成功，取決於其他國家是否願意臣服，面對美國徵收100%關稅的威脅是否不敢作任何反抗。

這是恐嚇，相信也是特朗普必會執行的威脅。可是其他國家已開始有獨立於SWIFT系統的結算體系，不用美元，只是還未成氣候。特朗普是否便要它們取消，或轉向與美元掛鈎？

俄羅斯與伊朗、北韓已被美國制裁，不跟從美國要求而受到進一步懲罰，損失有限。而且若中國等大國聯合，特朗普不可能對眾多國家同時施加100%關稅。俄、伊可直接挑戰美國，中國與「全球南方」國家也可加強與俄伊貿易，俄伊對美貿易已少，美國要打擊便只能對第三國入手，包括仍與俄羅斯有貿易的歐盟。中國等不用直接挑戰美國，卻可各自建立雙邊和區域的國際結算，用本國貨幣逐步替代美元，用不同程度的分散做法來與美國對抗。美國可怎樣全面出擊呢？自必然對不同國家採取不同方法，意圖分化。同樣地，中俄伊等與全球南方大國也可以用不同手段應對美國的措施。美國經濟自給不足，加關稅會導致高通脹和國內問題，不可能極端行事。

因而高關稅政策難以完全落實，特朗普多會加以政治與軍事恐嚇，伴以金融投機衝擊，這便會是失控地挑起全球性的經貿、金融與政治、軍事危機。真的到這樣的地步，美國與其他國家多會兩敗俱傷。中俄伊等經濟自給程度較高的，受損有限，同時亦可作出反擊，對付進口依賴高的美國和歐盟經濟。結果是天下大亂，決勝負的是誰魄力更大、決心更大。特朗普作為商人，會真的與其他國家對抗起來，打一場為美國優先的全面戰爭嗎？美國的建制與民眾會被他牽着鼻子走嗎？歐盟等國家民眾會甘心被拖入危機之中嗎？

對特朗普的狂妄不要過於相信，他還是商人，見利忘義，毫無廉恥，他會隨時轉變。

研究院院長 陳文鴻