產評：特式博弈好惡搞　全球經濟等攬炒

本來全球一直處於疫後的復甦潮，誰不知美國政局大變，有「狂人」稱謂的前總統特朗普勝出大選，明年初將會重返白宮，且未上任已大放厥詞，將毫無避忌濫用關稅手段來懲罰敵人與異己，甚至是盟友，故非但被美國視為敵人的中國或俄羅斯當災，就連美國一手扶持助加快全球產業去中國化的印度都形勢不妙，股匯雙殺。看來，特朗普再一次要全球資金向美元萬劍歸宗，就得讓世界愈來愈亂。誰能料到，全球經濟過得了疫情，卻過不了「特」式博弈招致的大攬炒！

商人出身的特朗普，精通以最低成本牟取最大利益。自他再次參與總統選舉以來，一直高舉貿易保護主義，以「美國優先」爭取選票。當勝選了，就高喊要向不利美國的貿易夥伴加徵超高關稅，雖然其上任後會否付諸實行仍有待觀察，但其橫蠻無理、視國際仲裁機構於無物的作風，足以嚇怕全球投資者，寧可減持風險資產，穩穩陣陣揸美元放銀行收息，以迴避受「特」旋風的衝擊。

美匯指數由第四季初的100附近，反覆升抵上月高位見108.07，這輪美元升值浪潮重創非美貨幣表現，亞洲及新興市場貨幣衝擊尤大。如今市場在觀望聯儲局本月會否減息四分之一厘，若停手不減，得提防美元又來一次大波動。

在美元的制裁風險增加下，近年多了國際貿易使用本幣交易結算，作為全球最大貿易、製造及消費國的中國，其貨幣人民幣在國際市場的流通量得以增加。可這如今卻變成雙刃劍，皆因貿易夥伴積累了人民幣，如今為了套取美元穩定匯價，而須在市場拋售人民幣，變相對人民幣匯價添壓。挨年近晚，可以預期，中國穩定人民幣區間波動的任務愈來愈艱巨。

事實上，除了中國，歐洲、加拿大、日本、南韓、印度皆自危，畢竟特朗普眼中只認錢，不認人，關稅大棒隨時殺到。關稅的本質並不利國際貿易，當市場需求萎縮，意味全球經濟產值受壓，即使是美國一手扶持成長的印度亦不會有例外，皆因製造產出的市場需求減少，更何況這幾年在熱錢炒作下印度股市瘋炒，估值高得危如累卵。近日印度股匯皆反覆下挫，說明其資產價格終敵不過地心吸力，要展開大型調整。如是者，世界兩大人口經濟體的中、印經濟前景都極不明朗，全球經濟展望可以多樂觀，實在充滿疑問。

特朗普要振興美國經濟，要在內部大搞改革，但短期必然會衝擊經濟，稅收減少，財政赤字問題更嚴峻。對外以種種理由徵收高關稅，就猶如以「搶劫」補充美國庫房空虛，也好以世界亂局來喚醒避險需求，吸引資金回流作為全球第一避險貨幣的美元，那美國發行的債券繼續不愁銷路。這種毫不掩飾的霸權主義，全球都得陪玩。

所謂「針唔拮到肉唔知痛」，到底各地是希望中國推出更多刺激措施穩增長，撐住半邊天，為全球經濟治理提供出路，抑或心甘情願繼續任由美霸舞弄搶劫，確實值得反思。