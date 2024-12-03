美國候任總統特朗普恐嚇說，金磚國家不能去美元化，否則美國會施以徵收100%的關稅。這反映兩點，一是特朗普與美國害怕金磚國家，不單止現有的9個成員國，和即將公布的十多個夥伴國家，而是怕金磚國家組織擴大成為全球南方大國的集體組織。

現時金磚9國已足以與美國為首的七國集團（G7）抗衡，發展動力更強，若加上正在爭取加入的各國，勢必成為G7以外所有新興大國的集體組織，總體力量超越G7，在聯合國等國際組織中的勢力亦會超越G7。而且大有機會吸納歐盟國家，例如匈牙利的申請加入，而南韓亦可能會爭取加入以免落單。中國、俄羅斯、印度、印尼、伊朗、沙特等大國，各自領導各地區內的發展中國家，便更會靠攏它們，即使未必成為夥伴國家，關係仍會十分緊密。

金磚國家組織的擴展，縱使沒有如G7的政治聯盟，以其規模和對發達國家的敵愾同仇，美國及G7不易欺壓，特別是它們有中、俄領導。金磚國家的興起，同時使G7在國際政治、經濟中孤立、邊緣化，將面對新興大國集體的競爭與抗衡。特朗普未必了解這重意義，但他的幕僚應該了解，他本人亦應看到金磚國家組織對美國霸權的威脅與挑戰，今後他在防範中俄伊朗外，相信還會加上金磚國家組織。

二是特朗普對美元危機的擔憂。他明白金磚國家組織的集體力量，可轉化為強大的金融力量，也必然會對美元產生巨大的挑戰，他要趁金磚國家還未在共同貨幣或國際收支系統有新的建設之時，用關稅威脅來防止金磚貨幣或國際收支體制的發展。徵收100%關稅等於斷絕外貿關係，這應是特朗普關稅外交最厲害的一招。但一如貿易戰，由於美國已去工業化幾十年，經濟難以自足，對華也不能脫鈎，何況對更多的新興大國呢？這還只是恐嚇，到執行之時會大打折扣，效果下降。

不過，在特朗普的關稅武器以外，美國還有金融以至顏色革命的武器，他的手下必然在關稅政策難以收效之時採用。美國與全球南方（金磚國家組織為代表）的利益衝突必大，由此會產生出更多的政治以至涉及軍事的矛盾。

特朗普的恐嚇是落實不了，但他代表的閉關鎖國心態卻是美國國內政治的重要傾向。在外受挫，不是再訴諸戰爭，便是美國走上孤立主義道路，兩者都對美國的霸權主義、全球發展帶來轉折。