烏克蘭總統澤連斯基終於肯面對現實，拋出停火條件——只要北約讓烏克蘭入夥，基輔就可以暫時放棄被俄羅斯佔領的土地，與莫斯科展開談判。不過澤氏還要死雞撐飯蓋，強調這不等於法理上承認這些領土屬於俄羅斯，強調日後可用外交手段向俄羅斯取回土地。

在澤連斯基「投降」之前，即將下台的美國總統拜登，批准了烏克蘭可以使用美援遠程武器打擊俄羅斯境內，滿足了澤連斯基長時間的苦苦哀求，幻想只要用美國武器打擊俄羅斯境內就能扭轉戰局。然而，這些美國「神導彈」大部分被俄軍攔截，烏克蘭還遭到了俄羅斯「神導彈」榛樹的精準打擊，以及一系列導彈、火炮、無人機的大規模打擊，多處軍事、能源、經濟、民生重要設施被摧毀。

這時拜登又開出了一筆筆大額軍援支票，可是已受到了多次教訓的澤連斯基，再也不能相信這場仗這樣打下去還能有啥希望，更何況拜登就要走人，特朗普推行的是相反政策，澤氏還不算太傻，趕緊抓住和談稻草，迎合特朗普，此乃上策，但為時已晚。而美國和北約從來不想讓烏克蘭加入北約，因為俄羅斯絕不會答應，必然開戰。

俄羅斯兩年多前的「特別軍事行動」、堅決開打俄烏之戰並一定要獲勝的重大原由，就是要阻止烏克蘭加入北約，絕不允許北約把軍隊、槍炮、導彈、核武器等架到自己的家門口；俄羅斯不但堅決阻止烏克蘭加入北約，還要烏克蘭「中立化」，要在烏克蘭開闢一塊廣闊的「非軍事區」，俄羅斯要加入監管，這是俄羅斯最基本的安全考慮。

現在俄烏戰爭俄勝烏敗的局面，美國和北約對烏克蘭的支持已成強弩之末，有心無力，俄羅斯的談判要求肯定絕不如初，條件會開得更高。北約更不敢吸收烏克蘭入夥，他們知道這意味着甚麼，他們也不敢承擔這麼可怕的後果，更不想為了烏克蘭惹出歐洲大戰。看來，澤連斯基拋出的停火條件只是自嗨而已。