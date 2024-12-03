烏克蘭總統澤連斯基終於肯面對現實，首次暗示願意放棄被佔領的領土，換取加入北約。這分明是打不下去了，不得不考慮以「土地換停火」，相對於之前一直堅持寸土不讓，並要求俄羅斯賠償戰爭損失、追究戰爭責任等等，態度明顯軟化，甚至可以說是一百八十度轉變。畢竟形勢比人強，眼看勝利無望，敗局已定，烏克蘭與其被特朗普拋棄，不如自尋退路。

不過，這條退路顯然也是行不通。澤連斯基強調「土地換停火」的先決條件是加入北約或至少獲得北約保護，這純屬一廂情願，俄羅斯絕對不會同意，美國和北約也不敢答應，起碼在特朗普未來4年任期內，烏克蘭加入北約的夢想都不可能實現。戲子總統的如意算盤是，暫時放棄被佔領的土地，等到加入北約後腰桿就硬了，就有機會收回。但特朗普要的是徹底結束戰爭，甩掉包袱，而不是承擔保護烏克蘭安全的責任，更不想替烏克蘭收復失土而與俄羅斯直接衝突。

老實說，如果美國和北約敢與俄羅斯直接衝突，早就出手了，何必等到今天。拜登政府最後一搏，一方面加緊援烏，一方面放寬烏軍使用遠程導彈的限制，結果換來俄羅斯榛樹高超音速導彈的還擊，烏克蘭固然沒法招架，美國和北約也被震懾住，誰都不敢輕舉妄動。所以不難預料，這場戰爭距離落幕已經不遠了，特朗普「24小時內結束戰爭」的豪言也許並非吹牛。反而拜老頭臨下台還在瞎折騰，千方百計為特朗普挖坑，既是枉費心機，更是枉作小人。

毫無疑問，這場戰爭將以俄羅斯勝利告終，儘管是慘勝。美國一手策動戰爭，本想拖垮俄國，結果事與願違，俄羅斯以一國之力抵擋美西方數十國圍攻，始終不落下風，這絕對是老美意料不到的，可見他們高估了自己。是的，俄羅斯確實遭受重大損失，最近盧布兌美元更出現大幅貶值，但那又如何？俄羅斯手握能源和糧食兩張王牌，並有龐大核力量作為後盾，背後還站着中國等戰略夥伴，從一開始就立於不敗之地。盧布貶值也無所謂，反正俄羅斯早就去美元化，對外貿易主要以本幣和人民幣交易，與美元沒有半毛錢關係。

倒是烏克蘭和美西方該認真反思，他們到底得到甚麼？烏克蘭國不成國，歐盟五勞七傷，美國霸權搖搖欲墜，戰爭之下只有破壞，沒有贏家。