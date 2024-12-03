德國在「紅綠燈政府」執政下經濟陷困，國際影響力大不如前，儘管總理紹爾茨宣布競逐連任，但外界相信明年2月大選過後，這位無能的政客便要下台。此時此刻，前總理默克爾出版回憶錄，這位執政長達16年、在德國政壇舉足輕重、卻又因為過度左傾、主張無上限接收難民而下台的女總理，不僅重新成為世界焦點，也是德國人刻下極度懷念的領袖人物。

在其名為《自由》的回憶錄中，俄羅斯總統普京的名字出現多達過百次，可見她非常在意這位對手。她在2021年12月下台，俄烏戰爭在2022年2月爆發，默克爾在書中便提到，一直十分清楚普京對入侵烏克蘭的野心，他一直希望重新將烏克蘭收歸俄羅斯旗下。為了阻止戰爭發生，她必須不讓普京找到入侵的藉口。這促使她在2008年反對烏克蘭加入北約。

其後的事，可見不以任何人的意志為轉移，烏克蘭至今沒有加入北約，但北約東擴、美烏眉來眼去、烏國甘當美國棋子，俄烏戰爭還是爆發。澤連斯基以至西方媒體歸咎於當年默克爾反對烏克蘭加入北約，導致俄羅斯在2014年吞併克里米亞，並在兩年多前爆發俄烏戰事。然而，歷史事件一環扣一環，是許多人為因素疊加的結果，默克爾顯然藉着回憶錄為自己平反。

相對今時今日西方世界一團糟，連特朗普也可以捲土重來，世界愈來愈缺乏像默克爾那樣冷靜的政治領袖，已是彰彰明甚，這是德國人此時忽然懷念默克爾的原因。在這位女強人執政底下，德國經濟發展傲視全歐，在歐盟擔任領頭羊的角色。可如今卻陷入經濟衰退邊緣，整個歐盟一盤散沙。而俄烏戰爭至今沒有了局，澤連斯基還大言不慚要加入北約，益發顯得默克爾當初反對是對的。