上周舉行的七國集團（G7）外長會議，是「狂人」特朗普就任美國總統前，美西方最後一次重要多邊外交會議。會後聲明除了關注戰火持續的俄烏及中東局勢，亦用了大量篇幅講述中國與台海局勢。與前兩者一樣，G7聲明的對華部分內容荒謬絕倫，屈得就屈。

先談台灣問題，聲明聲稱G7的基本立場並無改變，各國均繼續支持一中政策，強調維持台海和平穩定，對全球的安全與繁榮至關重要云云。須知近年在不斷挑戰一中政策和破壞台海穩定的，正是美西方的親台反華政客和台灣民進黨政府，尤其是拜登政府臨落台前加緊對台軍售，容許賴清德及蔡英文等台獨分子先後過境美國和出訪歐洲及加拿大等。中方只是在不斷挑釁下作出必要的防禦與回應，從來沒有主動出招。

對於南海問題，同樣，首先發難挑釁的，是有美國在背後撐腰的菲律賓。美方近年還嘗試拉攏轉型中的越南來對抗中國，但越共新領導層最後還是選擇繼續與華友好。對於新疆、西藏及香港等所謂的人權問題，G7聲明繼續老調重彈，拿不出任何新證據或新的制裁行動。

聲明稍為有新意的，是對北韓派兵支援俄軍在烏克蘭的戰事，認為中國作為兩國的盟友也需要負責。這可真是荒天下之大謬！其一是眾所周知，北韓領導人金正恩因不滿中方對美西方態度軟弱和長期將他睇低，近年已改為向俄靠攏，削弱了中國對朝的影響力。其二是如果中方要為北韓以至俄羅斯出兵負責，那麼美西方是否也須為以色列的連串戰爭罪行而問責呢？

不過，現任的G7外長，估計近半（包括美國國務卿布林肯）會在半年內因政權變更而被撤換，今次會議似乎只是圍爐取暖的話別會，各界毋須過分重視。