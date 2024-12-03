港府重點項目北部都會區發展計劃，取得階段性進展；85間本地、中資及外資企業代表，日前到政府總部參與北都發展簽署儀式，在見證下簽署支持及參與北都發展的意向書，同場亦有35間企業代表，簽署企業之間與北都發展有關的項目協議，總投資金額逾1,000億元。

過去新界北的發展歷程中經歷了諸多變遷和挑戰，很多發展計劃因各種原因未能順利落實，導致當地的土地和居民長期被忽視。《北區策略》的提出，顯示政府對此的重視，並努力通過政策措施來改善當地的情況。北都是香港未來發展的新引擎，隨着河套區及其他多個新發展區的建設，北都將成為本港與其他大灣區城市高質量合作新平台，政府必須用全新的思維和考量來謀劃，才能充分發揮其引領香港經濟社會發展的關鍵作用。關鍵在於政府牢牢掌握發展的主導權，同時懂得善用市場力量，把有為政府和高效市場更好結合。

施政報告提出在北都試行片區開發模式，並已物色3個試點，爭取在明年內為首個片區正式招標。片區開發在香港屬新事物，工商界透過實地考察多個片區，有助增進對大灣區產業優勢及片區發展的認識和理解。政府必須主導發展規劃收地，更何況北都不止有私人住宅及商業項目，還包括公營房屋、公共設施等不能假手於人的建設。新的發展模式能理順政府、市場和社會的協作關係，並獲取更大利益。

大灣區內地核心城市的產業布局、城市規劃和創新發展的經驗，都值得北都發展認真研究和借鏡，例如深圳、廣州等在產業布局上有許多成功的做法，包括高科技產業園區的建設、創新企業的聚集等。北都可借鏡這些經驗，合理規劃產業布局，推動經濟多元化發展。北都與深圳僅一河之隔，擔當香港聯通大灣區各城市的重要橋樑。北都建設需要更好對接大灣區整體發展，可吸取其他城市片區的成功經驗，並在兩地產業和科研條件上形成優勢互補，在產品製造、供應鏈打造等領域與不同片區開展商貿項目，產生大灣區各片區間的強大集聚效應，形成具競爭力的國際創科集群，貢獻香港和國家發展。

北都發展規模龐大，需要政府、私人企業和公眾的積極參與。因此，政府須繼續與各持份者密切協調，盡早完成規劃與配套發展相關的可行性研究、土地諮詢及用途改變工作，並提供詳細發展目標和時間表，使整體規劃有章可循，讓市場能盡早掌握行動綱領細則，令投資者更有信心地參與其中。

北都前景廣闊，不僅是土地開發的大型項目，為香港破解土地住房等民生難題，更關係到創科發展、粵港澳大灣區融合，為各行各業提供優質商機。工商界亦應積極參與北都投資建設，引入高質量的項目和產業，在此過程中做大做強自身，貢獻香港大灣區的高質量發展。